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В Киеве построят современную музыкальную школу

Музыкальная школа
05:28 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Проектом предусмотрено строительство трехэтажного здания с классами для проведения занятий и двумя концертными залами

В Подольском районе Киева на просп.Свободы, 5 построят детскую музыкальную школу по новейшим технологиям, которая одновременно сможет принять 160 учеников, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Проектом предусмотрено строительство трехэтажного здания с классами для проведения занятий и двумя концертными залами", – сказано в сообщении. О проведении этих работ мэр Киева Виталий Кличко уже подписал соответствующее распоряжение, с которым можно ознакомиться на сайте мэрии.

Отмечается, что заказчиком работ выступит Подольская райгосадминистрация, которая выберет генеральную проектную и подрядную строительные организации. А проектную документацию и исполнительные чертежи рассмотрят в Департаменте градостроительства и архитектуры для занесения в базу градостроительного кадастра столицы. Земельно-правовые вопросы будут решены с действующим законодательством. "Финансирование строительства будет осуществляться за счет бюджетных средств в рамках Программы экономического и социального развития г. Киева на 2018-2020", – отметили в пресс-службе ведомства.

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Новости Украины, Виталий Кличко, КГГА, Киев, Музыкальная школа, Подольский район.
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