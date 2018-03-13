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Луценко рассказал о своих амбициях в политической сфере

Юрий Луценко
06:31 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Генпрокурор отметил, что ранее у него были намерения стать киевским городским головой.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не высказывал намерений стать премьер-министром. Об этом он сказал в интервью телеканалу ZIK.

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"Нет, я не высказывал такого желания, я Генеральный прокурор", — сказал Ю. Луценко, отвечая на вопрос о том, высказывал он желание стать премьером. При этом он отметил, что ранее были намерения стать киевским городским головой. "Их (намерения) перебило соглашение Петра Порошенко и Виталия Кличко в Вене. По крайней мере договоренность, скажем так", — уточнил он.

Однако, по словам Ю. Луценко, он не является человеком, который через свои амбиции будет ломать правильные, с европейской точки зрения, политические шаги. "Поэтому я не баллотировался. Хотя, честно говоря, были такие намерения. Были другие намерения, но в данный момент я концентрируюсь на работе Генпрокурора. Тем более, что премьер-министр у нас есть — это Владимир Гройсман, с которым я достаточно дружески общаюсь", — резюмировал он.

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Новости Украины, Генпрокурор, Киев, Мэр, Премьер-министр, Украина, Юрий Луценко.
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