Луценко рассказал о своих амбициях в политической сфере

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не высказывал намерений стать премьер-министром. Об этом он сказал в интервью телеканалу ZIK.

"Нет, я не высказывал такого желания, я Генеральный прокурор", — сказал Ю. Луценко, отвечая на вопрос о том, высказывал он желание стать премьером. При этом он отметил, что ранее были намерения стать киевским городским головой. "Их (намерения) перебило соглашение Петра Порошенко и Виталия Кличко в Вене. По крайней мере договоренность, скажем так", — уточнил он.

Однако, по словам Ю. Луценко, он не является человеком, который через свои амбиции будет ломать правильные, с европейской точки зрения, политические шаги. "Поэтому я не баллотировался. Хотя, честно говоря, были такие намерения. Были другие намерения, но в данный момент я концентрируюсь на работе Генпрокурора. Тем более, что премьер-министр у нас есть — это Владимир Гройсман, с которым я достаточно дружески общаюсь", — резюмировал он.