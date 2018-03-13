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Перевод часов: украинцам предстоит перейти на летнее время

Переход на летнее время
11:21 Сегодня Телеграф
Фото: Телеграф

Новости Украины: Перевод часов на летнее время в Украине в 2018 году состоится в ночь на 25 марта, стрелки часов необходимо будет перевести на час вперед.

Согласно постановлению Кабинета Министров, переход на летнее время в Украине уже более 20 лет осуществляется в последнее воскресенье марта.

В 2018 году перевод часов состоится в ночь на 25 марта.

Переход на летнее время в Украине произойдет традиционно в последние выходные первого месяца весны – в ночь с 24 на 25 марта, так как следующие выходные разделены разными месяцами – 31 марта (суббота) и 1 апреля (воскресенье).

Сам перевод часов происходит в 3 часа ночи на час вперед, поэтому чтобы быть в курсе правильного времени, стоит заранее перевести стрелки часов. Благо это будет воскресенье, и проспать на работу не получится, но спать придется на час меньше.

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Вместе с Украиной на летнее время перейдут более 110 стран мира, в том числе и страны ЕС. Хотя Европарламент в феврале и призвал Еврокомиссию выступить с предложением об отмене перехода на летнее и зимнее время – там этот вопрос также до сих пор не решен, как и в Украине.

Не осуществляют переход на летнее время только Исландия и Беларусь.

Россия остается в "зимнем времени" с 2014 года, когда вышла новая редакция закона "Об исчислении времени". Так что после перевода стрелок в Украине и РФ время "уравняется". Вместе с Россией не переводят часы также аннексированный Крым и оккупированные районы Луганской и Донецкой областей – так называемые "Луганская и Донецкая народные республики".

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Новости Украины, 25 марта, Когда Украина переходит на летнее время, Летнее время, Перевод часов, Переход на летнее время.
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