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В Минобразования получили рекомендации о правах нацменьшинств

Школа
19:01 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Омбудсмен рекомендует Минобразования разработать законодательные изменения для обеспечения права представителей нацменьшинств на обучение на родном языке.

Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека рекомендует разработать изменения в законодательство с учетом рекомендации Венецианской комиссии по обеспечению права представителей национальных меньшинств на обучение на родном языке.

Об этом говорится в ежегодном докладе омбудсмена Валерии Лутковской о состоянии соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Украине, текст которого опубликован на сайте Уполномоченного и направлен в Верховную Раду 12 марта.

"Министерству образования и науки Украины: разработать изменения в законодательство о среднем образовании, учитывая рекомендации Венецианской комиссии по обеспечению права представителей национальных меньшинств на обучение на родном языке", - говорится в документе.

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В докладе отмечается, что в 2017 году в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования Уполномоченным по правам человека неоднократно направлялись предложения и замечания, направленные на недопущение сужения права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, на обучение на родном языке, при доработке указанного законопроекта ко второму чтению. А учитывая резонанс, который вызвала редакция статьи 7 закона Украины «Об образовании», принятого парламентом 5 сентября 2017 года, Венецианская комиссия дала рекомендации по реализации положений закона, касающихся языка образования.

"В связи с этим Уполномоченный настаивает на необходимости учета правительством Украины предоставленных рекомендаций при формировании нового законодательства о среднем образовании с целью обеспечения права представителей национальных меньшинств на обучение на родном языке. Учитывая указанное Уполномоченным по правам человека будет осуществляться постоянный мониторинг по недопущению нарушения прав представителей национальных меньшинств во время внедрения анонсированных Министерством образования и науки моделей реализации положений статьи 7 закона Украины «Об образовании", - отмечается в документе.

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Новости Украины, Валерия Лутковская, Венецианская комиссия, Минобразования, Нацменьшинства, Права челвоека, Украина.
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