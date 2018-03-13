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Череповка, Сирныки и еще 5 населенных пунктов переименовали в Украине

Верховная Рада
19:09 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Верховная Рада переименовала 7 населенных пунктов в разных областях Украины.

Верховная Рада переименовала 7 населенных пунктов в разных областях Украины.

Как передает корреспондент, одним из соответствующих постановлений село Череповка Недрыгайловского района Сумской области переименовано в село Малая Череповка.

Другим постановлением село Сирныки Перемышлянского района Львовской области переименовано в село Серныки.

Еще одним постановлением село Дибровка Брусиловского района Житомирской области переименовано в село Дубровка.

Также принято постановление о переименовании села Велятин Хустского района Закарпатской области в село Велятино.

Кроме того, село Падалки Полтавского района Полтавской области переименовано в село Биологическое.

Еще одним постановлением село Глубокая Богородчанского района Ивано-Франковской области переименовано в село Глубокое.

Также парламент принял постановление, которым переименовал село Чубовка Смелянского района Черкасской области в село Ленское.

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Новости Украины, Верховная Рада, Переименование населенных пунктов, Украина.
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