Череповка, Сирныки и еще 5 населенных пунктов переименовали в Украине
Новости Украины: Верховная Рада переименовала 7 населенных пунктов в разных областях Украины.
Верховная Рада переименовала 7 населенных пунктов в разных областях Украины.
Как передает корреспондент, одним из соответствующих постановлений село Череповка Недрыгайловского района Сумской области переименовано в село Малая Череповка.
Другим постановлением село Сирныки Перемышлянского района Львовской области переименовано в село Серныки.
Еще одним постановлением село Дибровка Брусиловского района Житомирской области переименовано в село Дубровка.
Также принято постановление о переименовании села Велятин Хустского района Закарпатской области в село Велятино.
Кроме того, село Падалки Полтавского района Полтавской области переименовано в село Биологическое.
Еще одним постановлением село Глубокая Богородчанского района Ивано-Франковской области переименовано в село Глубокое.
Также парламент принял постановление, которым переименовал село Чубовка Смелянского района Черкасской области в село Ленское.