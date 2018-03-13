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Минздрав сотрудничает с комитетом по контролю за наркотиками ООН

Наркотики
22:34 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: pixabay

Новости Украины: Минздрав готовит изменения для "черного" рынка наркотических средств.

Минздрав вынес на общественное обсуждение проект изменений в приказ, которым регламентируются размеры наркотических средств, прекурсоров и психотропных веществ, находящихся в незаконном обращении.

Соответствующий документ обнародован на сайте Министерства здравоохранения.

"Основной проблемой, которую необходимо урегулировать, является то, что утвержденные по состоянию на сегодняшний день размеры наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, которые находятся в незаконном обращении, в десятки раз занижены, по сравнению с данными Международного комитета по контролю за наркотиками ООН, размерами, определенными другими странами, а также по результатам определения средних суточных доз потребления наркотических средств и психотропных веществ в Украине. Так, понижение небольших размеров отдельных наркотических средств еще в 2010 году способствовало привлечению к уголовной ответственности не столько дилеров и организаторов наркобизнеса, сколько наркопотребителей, то есть больных, которые нуждались в медицинской, психологической и социальной помощи", - говорится в объяснительной записке к документу.

В Министерстве отмечают, что такой подход фактически криминализировал сферу обращения наркотических средств, в то время, как объемы нелегального рынка наркотических веществ не сократились. В то же время, выросла часть осужденных за незаконное обращение наркотических веществ, целью которых не был сбыт.

Отмечается, что при разработке приказа учитывались рекомендации Международного комитета по контролю за наркотиками ООН относительно определения небольших размеров веществ, международный опыт. Как основной критерий определение этих размеров берется разовая суточная доза употребления наркотического средства, которая положена в основу рекомендаций МККН ООН.

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Новости Украины, Минздрав, Наркотики, Рынок наркотиков, Украина.
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