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Вице-премьер выступила против дискриминации сельских женщин

ООН
21:29 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: В новой госпрограмме равных прав и возможностей особое внимание уделят сельским женщинам.

Гендерное неравенство в Украине особенно ощутимо на селе, где женщины до сих пор сталкиваются со структурным неравенством и многочисленными формами дискриминации, препятствующими реализации их прав, заявляет вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"В Украине каждая третья женщина живет в селе, и они обычно имеют ограниченный доступ к правосудию, образованию, жилью, развитию навыков, возможностям получения обучения и медицинских услуг, участия в активной политической жизни", - отметила И.Климпуш-Цинцадзе в Нью-Йорке во время выступления на общих дебатах 62-й сессии Комиссии ООН по статусу женщин.

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Как сообщает служба вице-премьера, в своем выступлении она подчеркнула, что Украина последовательно имплементирует положение Пекинской декларации и Платформы действий, Конвенции по ликвидации всех форм дискриминации женщин и Цели устойчивого развития ООН с целью достижения гендерного равенства и расширения прав женщин.

Вице-премьер также напомнила, что недавно правительство Украины приняло Государственную программу по восстановлению и развитию мира в восточных областях Украины до 2021 года, которая направлена на создание новых рабочих мест и увеличение занятости наиболее уязвимых групп, которая включает поддержку женщин в создании собственного бизнеса. Она, в частности, также поможет решить потребности сельских женщин, пострадавших от конфликта.

И.Климпуш-Цинцадзе прибавила, что правительству при поддержке структуры "ООН Женщины" в Украине также удалось учесть гендерную проблематику в рамках локализованных целей устойчивого развития ООН.

По данным службы вице-премьера, женщины возглавляют лишь 8% предприятий аграрного бизнеса, 36% не берут участия в принятии решений в своих громадах. Лишь 21% сельских женщин имеют банковские счета.

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Новости Украины, Гендерное неравенство, Иванна Климпуш-Цинцадзе, ООН, ООН-Женщины, Права женщин, Украина.
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