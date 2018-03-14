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Режиссер "Киборгов" упрекнул украинцев по поводу русского языка

Ахтем Сеитаблаев
05:53 Сегодня Телеграф
kinoafisha.ua
Фото: Facebook

Новости Украины: Украинский актер, режиссер театра и кино Ахтем Сеитаблаев в недавнем интервью сделал заявление по поводу русского языка в Украине.

Режиссер "Киборгов" Ахтем Сеитаблаев подчеркнул, что Украина — двуязычная страна, поэтому важно понимать, что в ней живут разные люди. Нельзя осуждать человека лишь за то, что он разговаривает по-русски.

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"Я знаю настоящего патриота Украины Евгения Жукова, позывной Маршал, тогда капитан 79-й аэромобильной бригады, сейчас возглавляет патрульную полицию Украины. И всем тем, кто делает упреки — мол, ты не патриот, потому что не разговариваешь на украинском языке, мне хочется сказать: ну, так поднимите свою задницу, если вы хорошо разговариваете, пойдите туда и скажите Евгению Жукову: не надо меня защищать, потому что ты не разговариваешь на украинском языке, давай я вместо тебя погибну. Никто же этого не делает", — рассказал Сеитаблаев.

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Новости Украины, Ахтем Сеитаблаев, Киборги, Русский язык, Украина.
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