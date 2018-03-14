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Нацбанк Польши прогнозирует количество трудовых мигрантов из Украины

Работники в Польше
07:55 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: К 2050 году нехватка рабочих рук на польском рынке труда составит примерно 10 млн 600 тыс. человек в возрасте 18-44 лет.

По прогнозам Национального банка Польши, до конца 2020 года на польский рынок труда будет пребывать 200-300 тысяч украинцев ежегодно.

Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель директора департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцек Котловский, передает Радио Польша.

По его словам, число украинских граждан на рынке труда в Польше растет, но темпы роста замедлились, поскольку пик был зафиксирован в 2017-2016 гг. Наиболее вероятный сценарий – это рост в темпе 200-300 тыс. человек в год.

Котловский подчеркнул, что существует много факторов риска для этого прогноза, в частности, визовая политика стран Европейского союза и ситуация в Украине.

По данным исследования Нацбанка, к 2050 году нехватка рабочих рук на польском рынке труда составит примерно 10 млн 600 тыс. человек в возрасте 18-44 лет.

По данным Deloitte, ситуацию может сбалансировать миграция 4,5 млн работников из-за восточной границы Польши.

"В свою очередь, данные Upper Job показывают, что ожидания по заработной плате у украинцев растут. 56% хотят зарабатывать не менее 3 тыс. злотых, а каждый пятый – более 5 тыс. злотых. Исследование этой компании подтверждает, что сейчас Польша является наиболее привлекательным для украинцев рынком труда", - пишет издание.

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Новости Украины, Национальный банк Польши, Польский рынок труда, Польша, Рабочие руки, Украина, Яцек Котловский.
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