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Минздрав отменил талоны на прием к врачу и другую "морально устаревшую" документацию

Больница
09:01 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Министерстве здравоохранения Украины отменили необходимость заполнения ряда "морально устаревших" форм первичной медицинской документации.

13 марта вступил в силу приказ Министерства здравоохранения №157, отменяющий ряд первичных форм медицинской документации, сообщили в Минздраве.

"Теперь медицинские работники не обязаны заполнять, обрабатывать и хранить учетные формы, которые уже давно потеряли свою актуальность, но годами продолжали оставаться рудиментом советской бумагоориентированной системы здравоохранения", - говорится в сообщении.

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В министерстве отменили медицинские карты для студентов и для детей, поступающих в школу или детский сад, талоны на приём к врачу, карты амбулаторного пациента и талоны для регистрации диагнозов, контрольную карту диспансерного наблюдения и книгу записей вызовов врачей на дом.

В новом журнале регистрируются обращения всех пациентов в амбулатории и дома. Для каждого обращения кодируется причина обращения пациента, код диагноза и действия врача по кодам ИСРС-2.

"В течение десятилетий врачи, медсестры и работники регистратуры заполняли вручную кипы бумаг. Они не имели практической необходимости, но занимали кучу сил врачей, часы ожидания пациентов и гектары леса. Однако в отличие от леса, который можно вырастить снова, нельзя вернуть время врачей и пациентов", - заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в соцсети Фейсбук.

Она отметила, что это переход на новую философию сбора статистики: должна заполняться только нужная информация, в удобном формате и месте.

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Новости Украины, Больницы, Документация в больницах, Медицинские работники, Минздрав, Прием к врачу, Украина.
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