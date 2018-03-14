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День украинского добровольца: Порошенко обратился к патриотам

Добровольцы
09:38 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Украинские добровольцы доказали всему миру, что мы никому не отдадим право решать нашу судьбу.

Президент Украины Петр Порошенко в своем обращении к украинским добровольцам отметил патриотов современной Украины, которые по зову сердца, осознавая свой гражданский долг и ответственность за будущее государства, не дожидаясь официального объявления мобилизации, встали на защиту ее независимости.

 

"Именно вы приняли на себя первый удар российского агрессора и ощутили на себе коварство и жестокость врага, прошли ад тяжелых боев за Широкино, Иловайск, Марьинку, Донецкий аэропорт, самопожертвованием, мужеством и героизмом доказали всему миру, что мы никому не отдадим право решать нашу судьбу", - подчеркнул П.Порошенко в своем обращении по случаю Дня украинского добровольца, обнародованном на сайте главы государства в среду утром.

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Президент отметил, что сейчас многие из добровольцев, приобретя боевой опыт, продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вражеского нашествия на востоке страны в составе обновленного украинского войска.

"В этот день мы кланяемся всем героям, которые отдали свою жизнь за сохранение территориальной целостности Украины и за лучшее будущее своих детей в свободной стране. Вечная им слава! От имени Украинского народа имею честь выразить вам почет за высокий патриотизм и мужество в обороне родной земли. Желаю всем крепкого здоровья, успехов и непоколебимой веры в нашу победу", - говорится в обращении.

14 марта в Украине отмечается День украинского добровольца.

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Новости Украины, "Патриоты Украины", День украинского добровольца, Добровольцы, Петр Порошенко, Украина.
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