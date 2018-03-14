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Замминистр Минэнергоугля Прокопив уволен с должности

Минэнергоугля
13:43 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Кабмин уволил замминистра энергетики и угольной промышленности Украины.

Кабинет министров Украины уволил заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Прокопива, сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Прокопива уволили", - сказал он после заседания правительства в среду.

Как сообщалось, в начале марта советник главы Минэнергоугля Максим Белявский сообщил, что И.Прокопив подал в отставку.

И.Прокопив с августа 2014 года по март 2017 года занимал должность президента "Укртрансгаза" (УТГ).

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В сентябре 2016 года началась активная фаза противостояния между руководством "Нафтогаза" и "Укртрансгаза", когда Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) перебрало на себя функции по управлению УТГ в части смены правления и наблюдательного совета компании, а также утверждения его финплана и инвестпрограммы, тогда как ранее это входило в компетенцию правления "Нафтогаза Украины".

По словам И.Прокопива, инициатива по смене переподчинения оператора ГТС с НАК на МЭРТ принадлежала ему, поскольку у руководства НАК и УТГ разное видение будущего оператора в части бизнесов по управлению магистральными газопроводами, ПХГ и сервисными службами, а также на объемы закупок оборудования для производственных нужд.

В середине февраля 2017 года правление НАК "Нафтогаза Украины" по согласованию с наблюдательным советом отстранило его от обязанностей президента "Укртрансгаза", а в середине марта – проголосовало за отставку.

В апреле 2017 года И.Прокопив был назначен заместителем главы Минэнергоугля.

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Новости Украины, Кабмин, Минэнергоугля, МЭРТ, Отставка, Павел Розенко, Украина, Укртрансгаза.
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