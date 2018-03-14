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Минздрав отменил Книгу записи вызовов врачей

Вызов врача
15:14 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Теперь пациент будет вызывать врача домой напрямую по телефону.

Министерство здравоохранения отменило Книгу записи вызовов врачей домой и отныне пациент и врач будут общаться напрямую. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"С 13 марта отменяется Книга записи вызовов врачей домой (№ 031/о). Врач не будет обязан отчитываться о посещении всех пациентов, которые проинформировали регистратуру. Пациент и врач смогут получить доступ друг к другу по телефону. Время врача является ценным и ограниченным общественным ресурсом", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, отныне каждый пациент должен понимать, что, когда врач идет к нему домой, он помогает по меньшей мере трем другим пациентам, а поэтому пациент и врач будут вместе принимать решение о необходимости визита домой.

"Как показывает опыт европейских стран, возможность пообщаться со своим медицинским работником по телефону - одна из услуг, которая больше всего ценится пациентами. Вся отчетность о приемах, проведенных врачом, сводится к 4 цифрам в день: общее количество обращений взрослых и детей и количество посещений взрослых и детей дома", - подчеркнули в Минздраве. Также, как отметили в министерстве, отчеты о приемах врача будут фиксироваться во втрое сокращенной форме 039/о.

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Новости Украины, Вызов врача, Книга записи, Минздрав, Пациент, Телефон.
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