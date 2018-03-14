Прогноз погоды на 15 марта в Украине: дождь, мокрый снег и гололед

15 марта погоду в Украине будет определять влажная и теплая воздушная масса с температурой в большинстве областей выше климатической нормы для этого периода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В четверг ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом; на юге страны – без существенных осадков. На дорогах северо-восточной половины местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем +3...+8° тепла, на Закарпатье, Крыму и большинстве южных областей +8...+13°.

В западных областях Украины местами дождь, температура ночью +1...+3°, днем около +4...+6°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Карпатах дождь с мокрым снегом, температура воздуха ночью +2...+4°, днем +10...+12°. Ветер западный 5-10 м/с.

На севере Украины дождь с мокрым снегом. Температура ночью 0...+2°, днем +5...+7°. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В центре Украины дождь со снегом, температура ночью +1...+3°, днем +5...+7°. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

На востоке Украины дождь со снегом, ночью +1...+3°, днем +5...+7°. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

В южных областях Украины ясно, температура ночью +2...+4°, днем около +9...+11°. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

В Крыму ясно; температура ночью +3...+5°, днем +10...+12°. Ветер юго-западный +10...+12 м/с.

В Киеве 15 марта прогнозируется небольшой дождь, местами возможен мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0...+2° тепла, днем +3...+5°.