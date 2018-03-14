"Зима - весной": в Украину идут метели и морозы до -16

Ухудшение погодных условий, которые ожидаются в Украине 17-19 марта, могут осложнить работу транспорта.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, 17 марта в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях ожидаются сильный снег, метели (прирост снежного покрова 15-20 см); в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской областях сильный дождь и мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега (прирост снежного покрова 5-10 см); в Украине порывы ветра 15-22 м/с, в северной части на дорогах гололедица.

Кроме того, 18 марта, в Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Одесской областях сильные снегопады, метели (прирост снежного покрова 20-25 см); в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской областях сильный дождь с переходом в сильный снег, местами гололед, налипание мокрого снега (прирост снежного покрова 5-10 см); в Запорожской, Донецкой, Луганской областях сильный дождь; в Украине порывы ветра 15-22 м / с, на дорогах, кроме юго-востока, гололедица.

На следующий день, 19 марта в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, ночью и в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях ожидаются сильный снег, метели (прирост снежного покрова 15-20 см); в Запорожской, Донецкой, Луганской областях сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами налипание мокрого снега, гололед (прирост снежного покрова 10-15 см); в юго-восточной части страны порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах Украины гололедица.

Снижение ночной температуры до "минус" 10-16, в южной части до 4-10 мороза.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта. Уровень угрозы для автотранспорта "2" (желтый), в большинстве центральных и восточных областей "3" (красный). Также непогода усложнит работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства", - предупреждает Минифраструктуры.