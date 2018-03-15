Водительские права в Украине: экзамен будут сдавать по новым правилам

Главный сервисный центр МВД впервые ввел чек-лист для практических экзаменов на получение удостоверения водителя.

Об этом информирует пресс-служба МВД.

"Главный сервисный центр МВД впервые ввел чек-лист для практических экзаменов на получение удостоверения водителя. Экзаменаторы будут пользоваться удобным чековым листом во время практической части экзамена. В нем отмечены перечень упражнений и типичные ошибки, которых допускают граждане во время практического экзамена, и шкала оценивания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что практический экзамен состоит из двух этапов: первый этап проходит на площадке для обучения по начальному управлению, второй - на определенном маршруте в условиях дорожного движения. На первом этапе экзамена тестируются такие умения водителя, как подготовка к началу движения, остановка транспорта на подъеме/спуске, заезд во двор, "гараж" с правой/левой стороны и т.п. На втором этапе экзамена - маневрирование в потоке, соблюдение скорости движения и требований дорожной разметки и дорожных знаков и т.п.

В МВД подчеркнули, что граждане могут бесплатно загрузить чек-лист с сайта Главного сервисного центра МВД, которое упростит для них процесс подготовки к экзамену.

"Во время экзамена чек-лист печатается на обратной части экзаменационного листа, его наличие гарантирует прозрачность и понятность системы оценивания навыков кандидата в водители. По завершении экзамена лицо, которое его составляло, может ознакомиться с отмеченными экзаменатором ошибками, оставив на чековом листе свою подпись", - уточняется в сообщении.

По завершению экзаменов экзаменационные листы сохраняются в сервисном центре МВД на протяжении трех лет.

Как сообщалось, в начале марта сервисные центры МВД также ввели возможность сдачи экзамена с ПДД на английском языке.