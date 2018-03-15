Названы самые счастливые страны мира
Новости Украины: Организация Объединенных Нации в среду обнародовала новый рейтинг самых счастливых стран в мире (World Happiness Report).
В Докладе об уровне счастья стран мира Украина заняла 138 место из 156 возможных.
Счастье оценивалось по таким критериям: продолжительность жизни, социальная поддержка, здоровый образ жизни, свобода, щедрость, коррупция и доверие.
Самой счастливой страной в докладе назвали Финляндию. За ней идут Норвегия, Дания и Исландия. Лидерами доклада уже не впервые становятся скандинавские страны.
США опустилась на 18 место (на 5 позиций с 2016 года) из-за большого количества депрессий и ожирения у граждан.
Из соседних стран Украины стоит отметить, что Россия заняла 59 место, Польша - 42.
Самыми несчастливыми странами стали Бурунда, Центральноафриканская Республика, Южный Судан, Танзания и Йемен.
Рейтинг также изучает уровень счастья иммигрантов в каждой стране. В нем Украина заняла 92 место из возможных 117. Первое место вновь заняла Финляндия.