Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина созывает спецзаседание Совбеза ООН Украина созывает спецзаседание Совбеза ООН
Новости: Верховная Рада исключила нардепа Савченко из комитета по нацбезопасности Савченко исключили из комитета по нацбезопасности
Новости: Рейтинг ФИФА: сборная Украины на 35-м месте Рейтинг ФИФА: сборная Украины на 35-м месте
Новости: Загадочная аномалия: Солнце без единого пятна уже 37 дней Загадочная аномалия: Солнце без единого пятна уже 37 дней
X

Верховная Рада утвердила дисциплинарный устав Нацполиции Украины

Украинские полицейские
12:23 Сегодня Телеграф
Фото: www.mvs.gov.ua

Новости Украины: Народные депутаты поддержали утверждение дисциплинарного устава Национальной полиции Украины.

Верховная Рада утвердила дисциплинарный устав Национальной полиции. За соответствующее решение проголосовал 251 народный депутат.

Как отмечает пресс-служба парламента, Дисциплинарный устав определяет сущность служебной дисциплины в Национальной полиции Украины, полномочия полицейских и их руководителей по ее соблюдению, виды поощрений и дисциплинарных взысканий, а также порядок их применения и обжалования.

Действие этого устава распространяется на лиц начальствующего состава Национального антикоррупционного бюро Украины, лиц рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы Украины и налоговой милиции, которые должны неукоснительно соблюдать его требований.

Сколько добровольцев погибли на Донбассе с начала войны

Согласно ч.2 ст.19 Закона Украины "О Национальной полиции" основания и порядок привлечения полицейских к дисциплинарной ответственности, а также применение к полицейским поощрений определяются Дисциплинарным уставом Национальной полиции Украины, который утверждается законом.

Как сообщалось, изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины в части мер обеспечения уголовного производства, сроков досудебного расследования, осуществления экспертиз и другого сегодня вступают в силу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Верховная Рада, Нацполиция Украины, Устав, Утверждение.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Афиша интересных событий в Украине на 17-18 марта В Украину идут метели и морозы до -16 Прогноз погоды на 15 марта в Украине: дождь, мокрый снег и гололед

Последние новости

Потрясающие ретро-фотографии модников и модниц 20-70-ых годов (Фото) Конте: Лучший футболист в мире решил исход противостояния В Италии задержали мужчину, готовившего бомбу
Сегодня читают
01 Определились участники 1/4 финала Лиги чемпионов
02 Месси забил самый быстрый гол в карьере (Видео)
03 Маркевич - о вылете "Шахтера" из Лиги чемпионов
04 "Не надо с ним бороться": Шовковский - о поведении Гармаша
05 В Сети опубликовали видео черного НЛО на фоне Луны
Новости сегодня
13:19 В зоопарке Николаева впервые вывели на прогулку маленького медвежонка (Видео)
13:12 В Греции осудили 105 украинцев за перевозку нелегалов
13:10 Британские биологи поместили живую клетку в искусственную
13:07 Игрок "Барселоны" сломал палец в матче против "Челси"
13:00 "Укрзализныця" интегрировала свое мобильное приложение с электронным кошельком
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Надвигается циклон: Украину засыпет снегом Надвигается циклон: Украину засыпет снегом
Новости: Депутаты дали согласие на задержание и арест Бакулина Дело о "вышках Бойко": Рада дала согласие на арест Бакулина
Новости: В Украине вступили в силу новые сроки досудебного расследования Вступили в силу изменения в УПК
Новости: Объявлена дата выхода в Украине "Острова собак" Уэса Андерсона (Видео) Объявлена дата выхода в Украине "Острова собак" Уэса Андерсона (Видео)
Добавить комментарий
0