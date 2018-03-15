Верховная Рада утвердила дисциплинарный устав Нацполиции Украины

Верховная Рада утвердила дисциплинарный устав Национальной полиции. За соответствующее решение проголосовал 251 народный депутат.

Как отмечает пресс-служба парламента, Дисциплинарный устав определяет сущность служебной дисциплины в Национальной полиции Украины, полномочия полицейских и их руководителей по ее соблюдению, виды поощрений и дисциплинарных взысканий, а также порядок их применения и обжалования.

Действие этого устава распространяется на лиц начальствующего состава Национального антикоррупционного бюро Украины, лиц рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы Украины и налоговой милиции, которые должны неукоснительно соблюдать его требований.

Согласно ч.2 ст.19 Закона Украины "О Национальной полиции" основания и порядок привлечения полицейских к дисциплинарной ответственности, а также применение к полицейским поощрений определяются Дисциплинарным уставом Национальной полиции Украины, который утверждается законом.

Как сообщалось, изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины в части мер обеспечения уголовного производства, сроков досудебного расследования, осуществления экспертиз и другого сегодня вступают в силу.