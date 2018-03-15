Розенко объяснил процедуру монетизации льгот в траспорте
Новости Украины: Кабинет министров Украины предоставил право именно местным органам решать вопрос монетизации льгот в транспорте для всех категорий льготников.
Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил, что только местный орган власти будет принимать решение по поводу монетизации льгот в транспорте для всех категорий льготников. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, "льготы будут предоставляться либо в безналичной (как сейчас), или наличной форме, это норма закона".
"Решение о "монетизации льгот" будет принимать исключительно местный орган власти. Несмотря на то, что льготы на транспорт сейчас финансируются из местных бюджетов, Кабинет министров предоставил право именно местным органам решать вопрос безналичная/монетизирована форма льгот", - отметил Розенко.
Лишь тогда, когда местный совет примет решение о "монетизации", вступает в силу и Порядок предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах, который был одобрен правительством 14 марта 2018 года, подчеркнул вице-премьер-министр.
Он также отметил, что никаких ограничений в "30 поездок в месяц" правительство не утверждало.
"Это дезинформация, которая вчера активно крутилась в СМИ. Вчера правительство утвердило минимальную социальную норму. Это гарантия. Ниже которой местный орган власти не имеет право рассчитывать монетизированную выплату льготнику! Права человека должны быть защищены от произвола местных чиновников", - сказал вице-премьер-министр.
В Украине введена монетизация льгот на проезд в общественном транспорте
Кроме того, как отметил Розенко, органам местного самоуправления предоставлено право устанавливать любое количество поездок для льготников, но не меньшую чем минимальная социальная норма.
"То есть, если местный совет примет решение о монетизации льгот, он должна установить и соответствующие социальные нормативы", - пояснил вице-премьер-министр.
По его словам, в рамках децентрализации, вместе с финансовым ресурсом, который был передан из "центра" на места, должна расти и ответственность местной власти за уровень и качество жизни украинцев.
Как сообщал Укринформ, на заседании 14 марта правительство приняло Порядок предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда на всех видах транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах.