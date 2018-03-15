Розенко объяснил процедуру монетизации льгот в траспорте

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил, что только местный орган власти будет принимать решение по поводу монетизации льгот в транспорте для всех категорий льготников. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, "льготы будут предоставляться либо в безналичной (как сейчас), или наличной форме, это норма закона".

"Решение о "монетизации льгот" будет принимать исключительно местный орган власти. Несмотря на то, что льготы на транспорт сейчас финансируются из местных бюджетов, Кабинет министров предоставил право именно местным органам решать вопрос безналичная/монетизирована форма льгот", - отметил Розенко.

Лишь тогда, когда местный совет примет решение о "монетизации", вступает в силу и Порядок предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах, который был одобрен правительством 14 марта 2018 года, подчеркнул вице-премьер-министр.

Он также отметил, что никаких ограничений в "30 поездок в месяц" правительство не утверждало.

"Это дезинформация, которая вчера активно крутилась в СМИ. Вчера правительство утвердило минимальную социальную норму. Это гарантия. Ниже которой местный орган власти не имеет право рассчитывать монетизированную выплату льготнику! Права человека должны быть защищены от произвола местных чиновников", - сказал вице-премьер-министр.

Кроме того, как отметил Розенко, органам местного самоуправления предоставлено право устанавливать любое количество поездок для льготников, но не меньшую чем минимальная социальная норма.

"То есть, если местный совет примет решение о монетизации льгот, он должна установить и соответствующие социальные нормативы", - пояснил вице-премьер-министр.

По его словам, в рамках децентрализации, вместе с финансовым ресурсом, который был передан из "центра" на места, должна расти и ответственность местной власти за уровень и качество жизни украинцев.

Как сообщал Укринформ, на заседании 14 марта правительство приняло Порядок предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда на всех видах транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах.