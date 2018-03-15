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В Греции осудили 105 украинцев за перевозку нелегалов

Мигранты
13:12 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: По состоянию на начало марта в Греции осуждены 105 украинцев, еще в отношении 43 продолжаются следственные действия.

По состоянию на начало марта 2018 года в Греции осуждены 105 граждан Украины к различным срокам наказания, еще в отношении 43 украинцев продолжаются следственные действия или досудебное следствие.

Об этом на брифинге сказал заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник Управления консульского обеспечения Василий Кирилич.

По его словам, в Греции есть две группы граждан Украины, которые задержаны или осуждены. В частности, речь идет о группе украинцев, являющихся членами экипажей арестованных иностранных судов, а также о группе украинцев, которые были членами экипажей судов по перевозке нелегальных мигрантов.

Кирилич сказал, что находился в течение недели в командировке в Греции для выяснения всех вопросов, связанных с этими категориями граждан Украины.

”Я должен сообщить, что по результатам встречи в Министерстве юстиции в Греции на прошлой неделе греческая сторона сообщила, что по состоянию на 5 марта 2018 года в Греции задержаны и содержатся 148 граждан Украины. 105 из них приговорены к различным срокам наказания, в отношении 43 продолжаются следственные действия или дело находится на этапе досудебного следствия”, - сказал Кирилич.

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Также он сообщил, что ”в 2017 году по решению судов из осужденных, отбывавших наказание за перевозку нелегальных мигрантов, освобождены 16 граждан Украины досрочно, отбывших 1/3 срока”.

”Я должен сообщить, что уже в этом году, 2018-м, по решению судов освобождены трое граждан Украины, которые, собственно, отбыли 1/3 срока, а даже меньше, чем 1/3 срока наказания”, - сказал Кирилич.

Он уточнил, что среди этих 148 украинцев 132 являются теми гражданами, которые задержаны за перевозку нелегальных мигрантов. Однако, по его словам, МИД продолжает констатировать восходящую динамику задержанных украинцев за перевозку нелегалов, поэтому данные могут меняться и увеличиваться.

Как сообщалось, в феврале в МИД заявляли, что в Греции по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов задержаны 120 украинцев, из них 42 осуждены.

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Новости Украины, Греция, Мигранты, МИД, Суд.
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