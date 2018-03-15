Прогноз погоды на 16 марта в Украине: местами пройдут дожди, на севере - мороз

В ближайшие сутки погоду большей части территории Украины будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, лишь на север переместится порция более прохладного воздуха.

Ночью на Правобережье, днем в Украине, кроме востока и Приазовья, небольшой дождь и мокрый снег (в северных областях преимущественно снег), днем на западе умеренные осадки. На дорогах, кроме запада и юга, местами гололедица. Ветер юго-восточный (в восточной части - северо-западный), 5-10 м/с. Температура в северных областях ночью +3...+8°, днем 0...+5° мороза; на остальной территории ночью от 2° мороза до 4° тепла, днем +2...+7° тепла, на юге страны, Прикарпатье и Закарпатье +6...+11° тепла.

В Киеве - небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 1-3° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 марта самая высокая температура днем была +13,7° в 1937 году, самая низкая ночью -18° в 1942 году.