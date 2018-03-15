Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Посол Канады: G7 не признает выборы Президента РФ в Крыму Посол Канады: G7 не признает выборы Президента РФ в Крыму
Новости: Герметичную мембрану установили на саркофаг ЧАЭС Герметичную мембрану установили на саркофаг ЧАЭС
Новости: "Динамо" - "Лацио": 0:1 онлайн-трансляция матча (2-й тайм) "Динамо" - "Лацио": 0:1 онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Новости: Ученые раскрыли секрет странных черепов средневековых европейских женщин Ученые раскрыли секрет странных черепов средневековых европейских женщин
X

Пасха 2018: все, что нужно знать о празднике Воскресение Христово

Смотрите фото (3)
Пасха 2018
19:47 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Приближается время празднования Пасхи - одного из наиболее известных и почитаемых праздников у христиан.

Пасха в 2018 в году: какого числа празднуем Воскресение Христово
Пасха в 2018 в году: какого числа празднуем Воскресение Христово Читать полностью

В Украине это всегда был сакральный праздник, так как украинцы слыли очень верующими людьми.  Православная Пасха в 2018 году попадает на 8 апреля. Соответственно, государственный выходной переносится на 9 апреля, понедельник. Поэтому украинцы в апреде будут отдыхать три дня подряд: с субботы (7 апреля) до понедельника (9 апреля) включительно.

Пасха — это один из самых великих христианских праздников в году. в этот день происходит празднование Воскресения Иисуса Христа. Дата празднования меняется год от года. Зависит выбор дня от весеннего равноденствия – празднуем Пасху в первое воскресенье после новолуния, наступившего вслед за весенним равноденствием. А эпископ Александрийский высчитывает этот день и публично его оглашает.

Традиции Пасхи

Еще с древних времен подготовка к Пасхе была очень долгой. На протяжении порядка двух месяцев люди придерживались жесткого поста и, поскольку он считался одним из самых строгих в году, пытались не нарушать его. В 2018 году Великий пост начинается с 19 февраля.

В ночь Христова Воскресения в церквях и соборах проводится ночная литургия. В конце службы священник обходит три раза вокруг церкви, кропя прихожан святой водой. Обычно люди стоят со своими корзинками, наполненными разными продуктами — от писанок и крашанок до мяса и деликатесов в ожидании освящения.

Сразу же после этого действия все члены семьи должны позавтракать освященной пасхой и крашенками. И только после этого рекомендуется есть мясные и рыбные деликатесы. Обязательно люди приносят красное вино - с давних пор оно символизирует кровь Иисуса. Сейчас люди часто выбирают обычный церковный кагор для этого.

Традиционные блюда на Пасху – это окрашеные яйца, куличи, пасхи. Яйца красят, как правило, в красный цвет с помощью луковых перьев. Но на сегодняшний день покрашенные яйца делают прямо-таки произведениями искусства. Их облапливают золотом, паетками, газетами и всем, что попадается под руку.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, 8 апреля, Воскресение Христово, Все, Дата, Когда, Пасха 2018, Праздник, Традиции, что нужно знать о празднике.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Пасха в 2018 в году: какого числа празднуем Воскресение Христово Когда в Украину придет весеннее потепление В Греции осудили 105 украинцев за перевозку нелегалов

Последние новости

Сборная Японии назвала состав на матч с Украиной Трамп хочет ограничить китайский импорт Головкин: Журнал Ring никогда не давал мне даже приблизиться к их поясу
Сегодня читают
01 Определились участники 1/4 финала Лиги чемпионов
02 Месси забил самый быстрый гол в карьере (Видео)
03 Маркевич - о вылете "Шахтера" из Лиги чемпионов
04 "Не надо с ним бороться": Шовковский - о поведении Гармаша
05 В Сети опубликовали видео черного НЛО на фоне Луны
Новости сегодня
21:13 Вера Брежнева опубликовала сексуальное фото в кожаном боди
21:10 Нардепы Ивченко и Гончаренко подрались на 5 канале
20:57 Порошенко: Каждый акт Кремля получит наш твердый ответ
20:57 Сабо: "Шахтеру" было под силу обыграть "Рому"
20:44 Уменьшает мозг и плохо влияет на гены: негативное влияние стресса
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рада одобрила увольнение Гонтаревой, ее должность занял Смолий Смолия назначили главой НБУ
Новости: Премьер Словакии ушел в отставку Премьер Словакии ушел в отставку
Новости: Королева дала принцу Гарри официальное разрешение на брак Королева дала принцу Гарри официальное разрешение на брак
Новости: Пасха 2018: все, что нужно знать о празднике Воскресение Христово Пасха 2018: все, что нужно знать о празднике Воскресение Христово
Добавить комментарий
0