Пасха 2018: все, что нужно знать о празднике Воскресение Христово

В Украине это всегда был сакральный праздник, так как украинцы слыли очень верующими людьми. Православная Пасха в 2018 году попадает на 8 апреля. Соответственно, государственный выходной переносится на 9 апреля, понедельник. Поэтому украинцы в апреде будут отдыхать три дня подряд: с субботы (7 апреля) до понедельника (9 апреля) включительно.

Пасха — это один из самых великих христианских праздников в году. в этот день происходит празднование Воскресения Иисуса Христа. Дата празднования меняется год от года. Зависит выбор дня от весеннего равноденствия – празднуем Пасху в первое воскресенье после новолуния, наступившего вслед за весенним равноденствием. А эпископ Александрийский высчитывает этот день и публично его оглашает.

Традиции Пасхи

Еще с древних времен подготовка к Пасхе была очень долгой. На протяжении порядка двух месяцев люди придерживались жесткого поста и, поскольку он считался одним из самых строгих в году, пытались не нарушать его. В 2018 году Великий пост начинается с 19 февраля.

В ночь Христова Воскресения в церквях и соборах проводится ночная литургия. В конце службы священник обходит три раза вокруг церкви, кропя прихожан святой водой. Обычно люди стоят со своими корзинками, наполненными разными продуктами — от писанок и крашанок до мяса и деликатесов в ожидании освящения.

Сразу же после этого действия все члены семьи должны позавтракать освященной пасхой и крашенками. И только после этого рекомендуется есть мясные и рыбные деликатесы. Обязательно люди приносят красное вино - с давних пор оно символизирует кровь Иисуса. Сейчас люди часто выбирают обычный церковный кагор для этого.

Традиционные блюда на Пасху – это окрашеные яйца, куличи, пасхи. Яйца красят, как правило, в красный цвет с помощью луковых перьев. Но на сегодняшний день покрашенные яйца делают прямо-таки произведениями искусства. Их облапливают золотом, паетками, газетами и всем, что попадается под руку.