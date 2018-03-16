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Совет Европы: Аннексия Крыма и война на Востоке повлияли на все сферы жизни в Украине

ПАСЕ
02:43 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Среди проблемных вопросов эксперты Совета Европы отметили отсутствие четкой законодательной базы по защите национальных меньшинств и продолжающуюся дискриминацию ромов.

Украинское общество толерантно и открыто, но невозможно переоценить влияние на него в разных сферах жизни конфликта на Востоке и незаконной аннексии Крыма, что заставило отдельные слои населения выбирать, на чьей стороне быть.

Об этом говорится в отчете мониторингового органа Совета Европы - консультативного комитета по вопросам Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств.

"В целом украинское общество продолжает быть в основном толерантным и открытым. Однако влияние конфликта на востоке Украины и незаконное присоединение РФ Автономной Республики Крым и города Севастополя на политический климат, а также экономическую и социальную жизнь в стране нельзя переоценить. В частности, конфликт создал атмосферу, в которой лица, которые чувствовали себя комфортно в отношении своей идентичности ранее, обязаны выбирать, на чьей стороне быть", - говорится в докладе.

Опубликованный доклад охватывает период до конца ноября 2016 года.

"Реформа децентрализации, которая предусматривает создание более крупных территориальных единиц, может потенциально повлиять как положительно, так и отрицательно - на правах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. Было высказано беспокойство относительно обеспечения образования, поддержки учреждений культуры и способности влиять на процесс принятия решений на местном уровне", - указывают эксперты по мониторингу.

"Консультативный комитет рекомендует украинской власти немедленно принять соответствующее законодательство для защиты нацменьшинств; выразить содействие уважению и борьбе со стереотипами в политическом дискурсе и обществе в целом; предоставить твердые правовые гарантии защиты и использования всех языков меньшинств, в т.ч. немногочисленных; помочь в прекращении постоянной сегрегации цыганских детей в школах и обеспечении того, что права национальных меньшинств не будут ограничены вследствие изменения административных границ", - указано в документе.

Как известно, в начале декабря прошлого года Венецианская комиссия предоставила свои выводы по Закону "Об образовании", в частности относительно преподавания на государственном языке и языках национальных меньшинств.

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Новости Украины, Аннексия Крыма, Восток Украины, Совет Европы, Украина.
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