Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина призвала в ООН отреагировать на незаконные выборы в Крыму Украина призвала в ООН отреагировать на незаконные выборы в Крыму
Новости: ВКУ призывает ЕС продолжать поддержку Украины ВКУ призывает ЕС продолжать поддержку Украины
Новости: "Динамо" дома проиграло "Лацио" и попрощалось с Лигой Европы (Видео) "Динамо" дома проиграло "Лацио" и попрощалось с Лигой Европы (Видео)
Новости: Visions of Reality: Украина выбрала фильм для фестиваля в Швейцарии Visions of Reality: Украина выбрала фильм для фестиваля в Швейцарии
X

ВКУ призывает ЕС продолжать поддержку Украины

Евгений Чолий
06:17 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) призвал международное сообщество активно поддерживать Украину.

Поддержка европейским сообществом Украины в борьбе против России позволит и самим членам ЕС сохранить свою целостность.

Такое мнение выразил президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий.

"ВКУ призывает членов ЕС продолжать активно поддерживать Украину и ее народ, который стоит на передовой, защищая территориальную целостность не только Украины, но и всех независимых государств", - сказал Чолий.

Он также приветствовал решение Совета ЕС продлить санкции против России за агрессию против Украины еще на полгода до сентября 2018-го.

Как известно, сейчас под санкциями ЕС за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины находятся 150 физических и 38 юридических лиц. Впервые ограничительные меры были применены в марте 2014-го и с того времени несколько раз расширялись и продлевались.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Всемирный конгресс украинцев, Евгений Чолий, ЕС, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Создана рабочая группа для подготовки предложений по развитию украинского языка Пасха в 2018 в году: какого числа празднуем Воскресение Христово Когда в Украину придет весеннее потепление

Последние новости

Смех до слез: конфузы, произошедшие со звездами прямо во время выступления В руках этого визажиста обычные женщины превращаются в настоящих богинь (Фото) На Харьковщине перекрыли канал переправки нелегальных мигрантов
Сегодня читают
01 Загранпаспорта нардепов могут блокировать
02 Стало известно о смертельной опасности сахара
03 Порошенко: Каждый акт Кремля получит наш твердый ответ
04 Уменьшает мозг и плохо влияет на гены: негативное влияние стресса
05 "Аварийную" посадку в Борисполе произвел борт МАУ
Новости сегодня
06:00 Лучик радости в ваш дом: прикольные анекдоты 16 марта
05:31 Из Риги в Киев отправлен очередной груз гуманитарной помощи
04:51 Разноцветные близнецы: мать, увидев своих детей, впала в ступор (Фото)
04:34 Канада предоставит $10 млн палестинским беженцам
04:27 Фанаты испугались нового снимка Лолиты Милявской
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Загранпаспорта нардепов могут блокировать Загранпаспорта нардепов могут блокировать
Новости: Мэй и Макрон по телефону обсудили дело Скрипаля Мэй и Макрон по телефону обсудили дело Скрипаля
Новости: ЕС выступает против выборов в аннексированном Крыму ЕС выступает против выборов в Крыму
Новости: Модель Эшли Грэм продемонстрировала свои пышные формы Модель Эшли Грэм продемонстрировала свои пышные формы
Добавить комментарий
0