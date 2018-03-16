ВКУ призывает ЕС продолжать поддержку Украины

Поддержка европейским сообществом Украины в борьбе против России позволит и самим членам ЕС сохранить свою целостность.

Такое мнение выразил президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий.

"ВКУ призывает членов ЕС продолжать активно поддерживать Украину и ее народ, который стоит на передовой, защищая территориальную целостность не только Украины, но и всех независимых государств", - сказал Чолий.

Он также приветствовал решение Совета ЕС продлить санкции против России за агрессию против Украины еще на полгода до сентября 2018-го.

Как известно, сейчас под санкциями ЕС за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины находятся 150 физических и 38 юридических лиц. Впервые ограничительные меры были применены в марте 2014-го и с того времени несколько раз расширялись и продлевались.