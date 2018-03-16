Украинцы рассказали, как часто обращались к врачу за год

Почти половина украинцев считают свое здоровье хорошим. При этом 79% в течение года обращались за медицинской помощью. Об этом сообщает Государственная служба статистики по результатам опроса, проведенного в 2017 году.

"По результатам исследования состояние здоровья как "хорошее" оценило почти каждое второе лицо - 49,1%. Самая высокая доля таких лиц (81-78%) была среди подростков и молодежи в возрасте 18-29 лет и детей до 14 лет (по оценке родителей). Среди населения в трудоспособном возрасте хорошее состояние здоровья отметили 61% мужчин и 53% женщин. Среди населения старше трудоспособного возраста хорошо себя чувствовали 11% мужчин и 6% женщин", - говорится в сообщении.

"Удовлетворительным" назвали свое состояние здоровья 41% лиц: среди взрослых - 45%, среди детей в возрасте до 14 лет - 21%, а среди подростков до 18 лет - 17%.

"Плохое" состояние здоровья указало каждое десятое лицо. Наибольшая доля населения, которое плохо себя чувствовало, наблюдалась среди лиц нетрудоспособного возраста: так оценили состояние своего здоровья каждая третья женщина и каждый четвертый мужчина.

При этом, по данным опроса, в 98% домохозяйств кто-либо из лиц нуждался в медицинской помощи, приобретении лекарств и медицинских принадлежностей. Так, 79% опрошенных лиц сообщили, что в течение года обращались за медицинской помощью.

Среди них 83% отметили, что обращались в поликлинику (кроме стоматолога), 30% - к семейному врачу в поликлинике, 4% - до платного медицинского учреждения или врача с частной практикой (кроме стоматолога) и 3% - к скорой медицинской помощи. Обращались за помощью к народному целителю, гомеопату, знахаря, экстрасенса 0,4% человек .

Исследование было проведено Государственной службой статистики в октябре 2017 года. Был проведен опрос лиц, которые входят в состав 8 тысяч домохозяйств.