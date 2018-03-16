Гройсман выступает за справедливое распределение финансовой заботы о ребенке

Финансовая забота о ребенке в случае развода должна быть справедливо распределена между обоими родителями. Такое мнение Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обнародовал на странице в Facebook.

"Несправедливо, когда мать воспитывает ребенка одна, а отец придумывает хитрости, чтобы избежать алиментов, а сам покупает элитную недвижимость и автомобили. Я не понимаю такого эгоизма. Финансовая забота о ребенке должна быть справедливо распределена между обоими родителями", - отметил Гройсман.

Он в очередной раз уверил, что правительство будет наказывать родителей, которые не платят алименты своим детям. "Как бы не произошло, заботиться о ребенке должны оба родителя", - добавил Премьер.

Как сообщалось, в Министерстве юстиции разработали законопроект, которым предлагается увеличить минимальный размер алиментов на каждого ребенка.