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Гройсман выступает за справедливое распределение финансовой заботы о ребенке

Гройсман выступает за справедливое распределение финансовой заботы о ребенке
16:51 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что финансовая забота о ребенке в случае развода должна быть распределена между обоими родителями.

Финансовая забота о ребенке в случае развода должна быть справедливо распределена между обоими родителями. Такое мнение Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обнародовал на странице в Facebook.

"Несправедливо, когда мать воспитывает ребенка одна, а отец придумывает хитрости, чтобы избежать алиментов, а сам покупает элитную недвижимость и автомобили. Я не понимаю такого эгоизма. Финансовая забота о ребенке должна быть справедливо распределена между обоими родителями", - отметил Гройсман.

Он в очередной раз уверил, что правительство будет наказывать родителей, которые не платят алименты своим детям. "Как бы не произошло, заботиться о ребенке должны оба родителя", - добавил Премьер.

Минюст инициирует увеличение суммы выплат алиментов

Как сообщалось, в Министерстве юстиции разработали законопроект, которым предлагается увеличить минимальный размер алиментов на каждого ребенка.

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Новости Украины, Алименты, Владимир Гройсман, Родители, Финансовая забота о ребенке.
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