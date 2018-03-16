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Президент Украины заявил о завершении АТО

Восток Украины
20:08 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко заявил о завершении АТО и переходе к операции Объединенных сил.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о завершении Антитеррористической операции и переходе к операции Объединенных сил.

Об этом он сообщил во время выступления перед военными ВСУ на Луганщине.

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Президент отметил, что во время АТО силовыми подразделениями Украины были освобождены две трети оккупированного Донбасса. "В августе (2014 года - ред) началась вооруженная агрессия против нашего независимого государства. Наши героические силы удержали освобожденные Славянск, Мариуполь, Северодонецк, Краматорск, Константиновка, восстановили там государственный суверенитет", - добавил он. "АТО - это самое главное, чем мы всегда должны гордиться. Именно потому, что АТО уверенно приближалась к быстрому и победному завершению, Россия и бросила свои регулярные подразделения на помощь вышколенным наемникам - боевикам", - подчеркнул Порошенко.

"Теперь уже и юридически АТО завершается. Я очень благодарен Верховной Раде Украины за то, что она почти конституционным большинством поддержала мой закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", - подчеркнул он

"Этим законом, где изложена моя стратегия реинтеграции Донбасса в Украине ... мы меняем формат этой операции, руководство переходит к ВСУ, операция (АТО - ред) изменена на операция Объединенных сил, в подчинение руководству Объединенных сил переходят представители других воинских формирований, правоохранительных органов, привлеченных к выполнению этих задач, руководство ими возлагается на командующего Объединенными силами", - отметил президент.

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Новости Украины, АТО, ВСУ, Операция Объединенных сил, Петр Порошенко.
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1 Комментарий
  • zzzz 16.03.2018 20:22

    обосрутся, как всегда. только воздух сотрясают громкими фразами. у нас на должностя берут за взятки, то откуда возьмутся знающие профессионалы , способные принять мудрое, адекватное решение.

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