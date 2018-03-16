Президент Украины заявил о завершении АТО

Президент Украины Петр Порошенко заявил о завершении Антитеррористической операции и переходе к операции Объединенных сил.

Об этом он сообщил во время выступления перед военными ВСУ на Луганщине.

Президент отметил, что во время АТО силовыми подразделениями Украины были освобождены две трети оккупированного Донбасса. "В августе (2014 года - ред) началась вооруженная агрессия против нашего независимого государства. Наши героические силы удержали освобожденные Славянск, Мариуполь, Северодонецк, Краматорск, Константиновка, восстановили там государственный суверенитет", - добавил он. "АТО - это самое главное, чем мы всегда должны гордиться. Именно потому, что АТО уверенно приближалась к быстрому и победному завершению, Россия и бросила свои регулярные подразделения на помощь вышколенным наемникам - боевикам", - подчеркнул Порошенко.

"Теперь уже и юридически АТО завершается. Я очень благодарен Верховной Раде Украины за то, что она почти конституционным большинством поддержала мой закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", - подчеркнул он

"Этим законом, где изложена моя стратегия реинтеграции Донбасса в Украине ... мы меняем формат этой операции, руководство переходит к ВСУ, операция (АТО - ред) изменена на операция Объединенных сил, в подчинение руководству Объединенных сил переходят представители других воинских формирований, правоохранительных органов, привлеченных к выполнению этих задач, руководство ими возлагается на командующего Объединенными силами", - отметил президент.