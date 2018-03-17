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Украину накроют снегопады, метели и дожди с мокрым снегом
08:45 Сегодня Телеграф
УНН

Новости Украины: Сегодня в Украине ожидаются сложные погодные условия

В результате деятельности циклонов сегодня в Украине ожидаются сложные погодные условия. В большинстве областей - снегопады, метели, на юге и в центральной части - дождь с мокрым снегом, налипание мокрого снега, гололед.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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В западных и северных областях ночью сильный, днем умеренный снег, метели; температура в течение суток 4-9° мороза, на Прикарпатье около 0°.

В большинстве центральных, Харьковской и Закарпатской областях мокрый снег и дождь, ночью местами сильные осадки, гололед, налипание мокрого снега; температура в течение суток 0-5° тепла.

В южной части, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях небольшой, местами умеренный дождь, ночью на востоке местами с мокрым снегом; температура ночью 1-6 ° тепла, днем 7-12°, в Одесской области и в Крыму 13-17°.

Ветер в Украине южный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

На дорогах северной половины страны гололедица.

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Новости Украины, Гидрометцентр, Дождь, Погода, Прогноз погоды, Снегопад, Украина, Циклон.
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