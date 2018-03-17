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Прогноз погоды на 18 марта в Украине: морозы, снегопады и гололед

Прогноз погоды на 18 марта 2018 года
14:17 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Укргидрометцентр предупреждает о сильных снегопадах и порывах ветра в ближайшие сутки, на дорогах гололед.

В ближайшие сутки погоду большей части территории Украины будут определять активные атмосферные фронты, которые обусловят сложные погодные условия, сообщает Укргидрометцентр.

В Украине, кроме северных областей, снег, в южной части с дождем; метели, порывы северо-восточного ветра 15-20м/с, в Карпатском регионе и большинстве центральных областей сильные снегопады, снежные заносы, в Карпатах очень сильный снег; в южной части местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед.

 

В северных областях ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков; отдельные порывы ветра 15-18м/с.

На дорогах Украины гололедица. Температура ночью 9-14°мороза, на севере Левобережья 15-17°, днем 6-11° мороза; в южной части и местами на Закарпатье ночью 1-6° мороза, днем около 0°, на побережье морей и в Приазовье местами 2-4° тепла; в Крыму ночью 5-10° тепла, днем 13-18°.

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По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 марта самая высокая температура днем была +20,8 в 2012г., самая низкая ночью -18,7 в 1898г.

В западных областях Украины снег, температура ночью -8...-12°, днем около -5..-8°. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В Карпатах мокрый снег, температура воздуха ночью -2...-4°, днем -1...-3°. Ветер западный 7-12 м/с. 

На севере Украины мокрый снег. Температура ночью -13...-15°, днем -7...-9°. Ветер северо-западный  7-12 м/с.

В центре Украины мокрый снег, температура ночью -7...-9°, днем -6...-8°. Ветер северо-западный  7-12 м/с.

На востоке Украины мокрый снег, ночью -4...-8°, днем -3...-7°. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

В южных областях Украины дождь с мокрым снегом, температура ночью -1...-4°, днем около -1...+1°. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

В Крыму ясно; температура ночью +6...+8°, днем +12...+14°. Ветер юго-западный  +10...+12 м/с.

В Киеве в ночь на воскресенье небольшой снег, днем без осадков; температура ночью 10-12° мороза, 8-10° мороза.

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Новости Украины, 18 марта, Гололед, Карта, Погода в регионах Украины, Порывы ветра, Прогноз погоды в Украине, Снегопад.
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