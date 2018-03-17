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Президент на передовой вручил награды военным ВСУ

Петр Порошенко на передовой
20:00 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко на передовых позициях ВСУ вручил военным 12 наград.

Президент Украины Петр Порошенко во время поездки в Донецкую и Луганскую области вручил награды 12 военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, во время поездки П.Порошенко наградил украинских воинов, которые сдерживают российскую агрессию на востоке государства. Он вручил награды военнослужащим во время поездки в Донецкую и Луганскую области, где также посетил передовые позиции ВСУ и пообщался с военнослужащими.

"За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге Верховным Главнокомандующим Вооруженных сил Украины были награждены двенадцать военнослужащих ВСУ. Среди них семь награждены орденом Богдана Хмельницкого и пятеро медалью "За военную службу Украине", – сказано в сообщении на сайте президента Украины в субботу вечером.

Как сообщалось, 16 марта П.Порошенко посетил недавно освобожденную силами АТО Катериновку и Золотое (оба – Попаснянский р-н, Луганская обл.).

"Президент посетил освобожденную Катериновку и Золотое на Луганщине, где построено контрольно-пропускной пункт через линию соприкосновения, но его работу заблокировали постоянными обстрелами российские оккупанты", - написал пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко в своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу днем.

Других подробностей визита П.Порошенко в зону проведения АТО на Донбассе С.Цеголко не сообщил.

Как рассказала на своей странице в Фейсбук первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Ирина Геращенко, президент Украины посетил КПВВ "Золотое", открытие которого два года блокируют боевики.

"П.Порошенко побывал в освобожденной Катериновке, куда не приезжают даже наблюдатели миссии СММ ОБСЕ, так как их ежедневно обстреливают. До "нуля" – несколько сотен метров. Линия столкновения фактически проходит по границе села. И это очень важно, чтобы жители маленького села, где остаются жить 200 украинцев, среди них 20 детей, знали, что украинская власть их поддерживает и делает все, чтобы на оккупированный Донбасс зашли миротворцы, и закончилась война и ежедневные обстрелы", - отметила И.Геращенко.

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Новости Украины, Военые, ВСУ, Награды военным, ОРДЛО, Петр Порошенко.
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