Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Украине опросят госслужащих с помощью международной методики В Украине опросят госслужащих с помощью международной методики
Новости: Польша выразила протест против оккупации Крыма Польша выразила протест против оккупации Крыма
Новости: Гвоздик, победив Амара, завоевал титул временного чемпиона мира Гвоздик, победив Амара, завоевал титул временного чемпиона мира
Новости: Ученые выяснили, какая работа делает человека счастливым Ученые выяснили, какая работа делает человека счастливым
X

В Украине опросят госслужащих с помощью международной методики

Кабмин
09:09 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма о сотрудничестве в реформировании системы государственного управления Украины.

Министр Кабинета министров Александр Саенко договорился с профессором Стэнфордского университета Фрэнсисом Фукуямой о сотрудничестве в реформировании системы государственного управления Украины, в частности, проведении инновационного исследования государственной службы по международной методике. Об этом сообщает Правительственный портал.

"Это исследование впервые состоится в Украине уже в этом году по инициативе Ассоциации "Профессиональное правительство" и при поддержке Киевской школы экономики. Целью проекта "Цикл обратной связи государственной службы" является проведение пилотного, а затем ежегодного исследования госслужбы и предоставление рекомендаций правительству Украины относительно ее постоянного совершенствования", - говорится в сообщении.

Опрос госслужащих, который будет проведен в рамках проекта, будет основываться на качественных методах анализа, что предполагает опрос различных категорий лиц по таким ключевым параметрам современной государственной службы, как меритократичность, автономность, организационные ценности и результативность. Это позволит лучше понять текущее состояние государственного аппарата Украины и выработать конкретные рекомендации по решению имеющихся проблем на государственной службе. Подобные исследования Стэнфордский университет сейчас проводит в Бразилии, Индии, Китае и Южной Африке.

"Мы всегда повторяем, что качественная госслужба - основа всех реформ правительства. Как человек, который отвечает в правительстве за реализацию реформы системы государственного управления, я очень рад готовности Стэнфордского университета оказать поддержку реформе. Правительство со своей стороны сделает все от него зависящее, чтобы это сотрудничество имело успех", - отметил Саенко.

В МИД пояснили причины недопуска россиян в дипучреждения в Украине

Результаты исследования будут обобщены и представлены Кабинету министров Украины в отчете с практическими рекомендациями по совершенствованию текущего состояния государственной службы, что будет способствовать повышению качества правительственных решений, направленных на дальнейшее развертывание реформы государственного управления в Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Министр Кабинета министров, Профессор Стэнфордского университета, Реформирование, Система госуправления, Сотрудничество, Фрэнсис Фукуяма.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

В МВД сообщили, сколько украинцев получили ID-паспорта в 2017 году Украину накроют снегопады, метели и дожди с мокрым снегом День святого Патрика 2018: история и традиции праздника

Последние новости

Сказочная жизнь: потрясающие особняки, которые позволит себе не каждый (Фото) Meizu запатентовала сканер отпечатков пальцев на дисплее гаджета Паралимпиада-2018: итоговый медальный зачет
Сегодня читают
01 "Динамо" отказалось от продления контрактов с лидерами клуба
02 Врачи рассказали как избежать возникновения инфаркта и инсульта
03 "Он стал совершенно другим": Вацко - о Ярмоленко
04 Лидер "Динамо" близок к переходу в "Шахтер"
05 Гвоздик, победив Амара, завоевал титул временного чемпиона мира
Новости сегодня
09:18 "Манчестер Юнайтед" обыграл "Брайтон" и вышел в полуфинал Кубка Англии (Видео)
08:59 Захватывающие фильмы Люка Бессона, которые должен посмотреть каждый (Видео)
08:56 В Канаде умер боксер, пребывавший 10 месяцев в коме
08:55 ГСЧС: В Украине из-за непогоды обесточены 134 населенных пункта
08:54 НХЛ: "Эдмонтон" уступил "Флориде" и другие матчи 17 марта
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сенаторы в США призвали Трампа предотвратить Северный поток-2 Трампа призвали предотвратить Северный поток-2
Новости: Зафиксированы новые факты принуждения к участию в выборах в Крыму Выборы в Крыму: новые факты принуждения к участию
Новости: Президент Маврикия подала в отставку из-за финансового скандала Президент Маврикия подала в отставку из-за финансового скандала
Новости: Рецепт дня: банановый кекс с грецкими орехами и финиками Рецепт дня: банановый кекс с грецкими орехами и финиками
Добавить комментарий
0