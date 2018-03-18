В Украине опросят госслужащих с помощью международной методики

Министр Кабинета министров Александр Саенко договорился с профессором Стэнфордского университета Фрэнсисом Фукуямой о сотрудничестве в реформировании системы государственного управления Украины, в частности, проведении инновационного исследования государственной службы по международной методике. Об этом сообщает Правительственный портал.

"Это исследование впервые состоится в Украине уже в этом году по инициативе Ассоциации "Профессиональное правительство" и при поддержке Киевской школы экономики. Целью проекта "Цикл обратной связи государственной службы" является проведение пилотного, а затем ежегодного исследования госслужбы и предоставление рекомендаций правительству Украины относительно ее постоянного совершенствования", - говорится в сообщении.

Опрос госслужащих, который будет проведен в рамках проекта, будет основываться на качественных методах анализа, что предполагает опрос различных категорий лиц по таким ключевым параметрам современной государственной службы, как меритократичность, автономность, организационные ценности и результативность. Это позволит лучше понять текущее состояние государственного аппарата Украины и выработать конкретные рекомендации по решению имеющихся проблем на государственной службе. Подобные исследования Стэнфордский университет сейчас проводит в Бразилии, Индии, Китае и Южной Африке.

"Мы всегда повторяем, что качественная госслужба - основа всех реформ правительства. Как человек, который отвечает в правительстве за реализацию реформы системы государственного управления, я очень рад готовности Стэнфордского университета оказать поддержку реформе. Правительство со своей стороны сделает все от него зависящее, чтобы это сотрудничество имело успех", - отметил Саенко.

Результаты исследования будут обобщены и представлены Кабинету министров Украины в отчете с практическими рекомендациями по совершенствованию текущего состояния государственной службы, что будет способствовать повышению качества правительственных решений, направленных на дальнейшее развертывание реформы государственного управления в Украине.