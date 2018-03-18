Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Украине опросят госслужащих с помощью международной методики В Украине опросят госслужащих с помощью международной методики
Новости: Чубаров о "выборах" в Крыму: Людям угрожают увольнениями с работы Чубаров о "выборах" в Крыму: Людям угрожают увольнениями с работы
Новости: Гвоздик, победив Амара, завоевал титул временного чемпиона мира Гвоздик, победив Амара, завоевал титул временного чемпиона мира
Новости: Ученые выяснили, какая работа делает человека счастливым Ученые выяснили, какая работа делает человека счастливым
X

Супрун назвала "главное медицинское событие года"

Выбор врача
09:56 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун призывает выбрать семейного врача как можно раньше, чтобы удостовериться, что он вам подходит.

Выбор семейного врача должен стать для украинцев главным медицинским событием 2018 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Главным медицинским событием 2018 года для каждого украинца должен стать выбор его семейного врача (или терапевта, или педиатра для ребенка). В апреле в учреждениях, присоединившихся к электронной системе здравоохранения, можно будет начать подписывать декларацию со своим врачом - это документ, который подтверждает, что вы выбрали именно этого специалиста. Подписывая декларацию с конкретным врачом, вы уведомляете государство (а именно Национальную службу здоровья), что оплата за ваше обслуживание должна поступать в это медучреждение", - отметила она.

Как подписать декларацию со своим врачом: МОЗ дал пошаговую инструкцию

По словам должностного лица, декларация не подписывается "раз и навсегда": в любой момент можно заключить декларацию с другим терапевтом, педиатром или семейным врачом. При этом отменять предыдущую не надо, ведь при заключении новой декларации изменения автоматически зафиксируются в системе.

"Чем раньше вы выберете своего врача, тем больше будет у вас времени удостовериться, что он вам подходит, и возможностей выбрать другого специалиста, при необходимости", - добавила Супрун.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Выбор семейного врача, Главное медицинское событие года, Подписание декларации, Ульяна Супрун.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

В МВД сообщили, сколько украинцев получили ID-паспорта в 2017 году Украину накроют снегопады, метели и дожди с мокрым снегом День святого Патрика 2018: история и традиции праздника

Последние новости

Смешно до слез: прикольные двойники знаменитостей среди животных Путин проголосовал на выборах президента Роналду: Никто не сравнится со мной
Сегодня читают
01 Паралимпиада-2018: итоговый медальный зачет
02 "Динамо" отказалось от продления контрактов с лидерами клуба
03 Врачи рассказали как избежать возникновения инфаркта и инсульта
04 Гвоздик, победив Амара, завоевал титул временного чемпиона мира
05 Захватывающие фильмы Люка Бессона, которые должен посмотреть каждый (Видео)
Новости сегодня
11:12 "Олимпик" - "Зирка": обзор матча чемпионата Украины (Видео)
11:09 НАТО усиливает оборону из-за ядерной угрозы со стороны РФ
11:01 Джошуа: Мы с Кличко сразу договорились о бое, Уайлдер просто ловит хайп
10:59 Мало место не проблема: минимализм в однокомнатной квартире (Фото)
10:56 В Киеве временно изменены маршруты общественного транспорта
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сенаторы в США призвали Трампа предотвратить Северный поток-2 Трампа призвали предотвратить Северный поток-2
Новости: Выборы в РФ: сотрудников дипучреждения пропустили беспрепятственно Выборы в РФ: сотрудников дипучреждения пропустили беспрепятственно
Новости: Президент Маврикия подала в отставку из-за финансового скандала Президент Маврикия подала в отставку из-за финансового скандала
Новости: Медики назвали пять причин для ежедневного употребления какао Медики назвали пять причин для ежедневного употребления какао
Добавить комментарий
0