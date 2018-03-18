Супрун назвала "главное медицинское событие года"
Новости Украины: Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун призывает выбрать семейного врача как можно раньше, чтобы удостовериться, что он вам подходит.
Выбор семейного врача должен стать для украинцев главным медицинским событием 2018 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о министра здравоохранения Ульяна Супрун.
"Главным медицинским событием 2018 года для каждого украинца должен стать выбор его семейного врача (или терапевта, или педиатра для ребенка). В апреле в учреждениях, присоединившихся к электронной системе здравоохранения, можно будет начать подписывать декларацию со своим врачом - это документ, который подтверждает, что вы выбрали именно этого специалиста. Подписывая декларацию с конкретным врачом, вы уведомляете государство (а именно Национальную службу здоровья), что оплата за ваше обслуживание должна поступать в это медучреждение", - отметила она.
Как подписать декларацию со своим врачом: МОЗ дал пошаговую инструкцию
По словам должностного лица, декларация не подписывается "раз и навсегда": в любой момент можно заключить декларацию с другим терапевтом, педиатром или семейным врачом. При этом отменять предыдущую не надо, ведь при заключении новой декларации изменения автоматически зафиксируются в системе.
"Чем раньше вы выберете своего врача, тем больше будет у вас времени удостовериться, что он вам подходит, и возможностей выбрать другого специалиста, при необходимости", - добавила Супрун.