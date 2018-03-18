Красный Крест будет дежурить возле дипучреждений РФ в Украине

Отряды быстрого реагирования Национального Общества Красного Креста Украины 18 марта будут дежурить возле посольств и консульских служб РФ в Украине до их закрытия, сейчас везде ситуация спокойная.

Об этом сообщил командир отряда быстрого реагирования Национального Общества Красного Креста Украины Тарас Логинов.

"За время нашего дежурства с серьезными травмами до наших сотрудников не обращались. По информации из других городов - также все спокойно. В Киеве и других городах сегодня мы будем дежурить до закрытия посольств и консульств, то есть, примерно до 20:30", - заявил он.

Как сообщалось, в восемь утра возле Посольства РФ в Украине активисты "Национального корпуса", ВО "Свобода" и НВР "Правый сектор" начали 12 - часовую акцию протеста.

Такие же акции проходят и возле дипломатических представительств в Харькове, Одессе и Львове.

16 марта министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что 18 марта на территорию российских дипучреждений для участия в выборах президента РФ будут допускаться только дипломаты.