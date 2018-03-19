В Украине в розыск объявлены семь тысяч алиментных должников

В рамках выполнения закона об усилении ответственности за неуплату алиментов, 7 тысяч человек объявлены в розыск.

Такие данные сообщил на своей странице в facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман 18 марта.

"Как работает правительственный закон об ужесточении ответственности для должников алиментов. Злостным неплательщикам ограничивают выезд из Украины, пользование авто, оружием", - говорится в сообщении.

Гройсман также сообщает, что 7 000 человек, которые имеют задолженность по уплате алиментов, объявлены в розыск, 5 500 – направлены на выполнение общественно полезных работ, 82 397 - запрещен выезд за границу, 79 843 лицам наложен запрет на управление автомобилем. Кроме того, 79 591 должнику запретили пользоваться оружием.

Как сообщалось ранее, в начале марта министр юстиции Павел Петренко сообщил, что всего в Украине насчитывается около 600 тысяч неплательщиков алиментов. Причем, должников, которые имеют задолженность по уплате алиментов перед своими детьми больше 1 года - почти 62 тысячи.

Как сообщалось, 6 февраля 2018 года вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов. В этот день Министерство юстиции открыло Единый реестр злостных неплательщиков алиментов. Человека, который имеет долг по уплате алиментов, можно найти по фамилии, дате рождения.