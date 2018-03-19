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Порошенко поздравил Лину Костенко с днем рождения

Лина Костенко
14:53 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко поздравил с 88-летием известную украинскую поэтессу Лину Костенко.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил известную украинскую поэтессу Лину Костенко с днем рождения. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Счастливы те, кому выпала честь жить в эпоху Лины Костенко. Многая лета Вам, Лина Васильевна! Благодарен Вам, что силой своего слова каждый день делаете нас сильнее и вселяете веру и надежду в наши сердца", - отметил глава государства.

Как известно, сегодня известной украинской поэтессе-шестидесятнице Лине Костенко исполнилось 88 лет. Она была одной из первых и наиболее примечательных в плеяде молодых украинских поэтов, выступивших на рубеже 1950-1960-х годов.

Сегодня день рождения Лины Костенко: лучшие стихи поэтессы

Автор поэтических сборников "Над берегами вечной реки" (1977), "Неповторимость" (1980), "Сад нетающих скульптур" (1987), романа в стихах "Маруся Чурай" (1979, Шевченковская премия 1987), поэмы "Берестечко" (1999, 2010). Также является почетным профессором Киево-Могилянской академии, почетным доктором Львовского и Черновицкого университетов.

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Новости Украины, День рождения, Лина Костенко, Петр Порошенко, Поздравление, Поэтесса, Президент Украины.
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