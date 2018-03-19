Порошенко поздравил Лину Костенко с днем рождения

Президент Украины Петр Порошенко поздравил известную украинскую поэтессу Лину Костенко с днем рождения. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Щасливі ті, кому випала честь жити в епоху Ліни Костенко. Многая літа Вам, Ліно Василівно! Вдячний Вам, що силою свого слова щодня робите нас сильнішими та вселяєте віру та надію в наші серця. pic.twitter.com/b97WN1wYit — Петро Порошенко (@poroshenko) 19 марта 2018 г.

"Счастливы те, кому выпала честь жить в эпоху Лины Костенко. Многая лета Вам, Лина Васильевна! Благодарен Вам, что силой своего слова каждый день делаете нас сильнее и вселяете веру и надежду в наши сердца", - отметил глава государства.

Как известно, сегодня известной украинской поэтессе-шестидесятнице Лине Костенко исполнилось 88 лет. Она была одной из первых и наиболее примечательных в плеяде молодых украинских поэтов, выступивших на рубеже 1950-1960-х годов.

Автор поэтических сборников "Над берегами вечной реки" (1977), "Неповторимость" (1980), "Сад нетающих скульптур" (1987), романа в стихах "Маруся Чурай" (1979, Шевченковская премия 1987), поэмы "Берестечко" (1999, 2010). Также является почетным профессором Киево-Могилянской академии, почетным доктором Львовского и Черновицкого университетов.