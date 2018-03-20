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В Украине зарегистрировано более 3000 беженцев

Переселенцы
07:37 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Украине на данный момент зарегистрировано более трех тысяч беженцев.

В Украине сейчас зарегистрированы более 3 тысяч беженцев.

Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук, информирует пресс-служба МВД.

 "Заместитель министра подчеркнула, что сейчас в Украине зарегистрированы более 3 тысяч беженцев. Преимущественно это люди, которые бежали от вооруженного конфликта в своей стране", - говорится в сообщении.

Ковальчук добавила, что очень важно создать безопасную среду для украинцев, для иностранных гостей и для лиц, которые при различных неблагоприятных обстоятельствах стали беженцами.

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Новости Украины, Беженцы, Донбасс, Крым, МВД, Переселенцы.
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