В Украине зарегистрировано более 3000 беженцев

В Украине сейчас зарегистрированы более 3 тысяч беженцев.

Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук, информирует пресс-служба МВД.

"Заместитель министра подчеркнула, что сейчас в Украине зарегистрированы более 3 тысяч беженцев. Преимущественно это люди, которые бежали от вооруженного конфликта в своей стране", - говорится в сообщении.

Ковальчук добавила, что очень важно создать безопасную среду для украинцев, для иностранных гостей и для лиц, которые при различных неблагоприятных обстоятельствах стали беженцами.