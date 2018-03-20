https://telegraf.com.ua/files/2018/03/0001-4e891ede-5ab09d5d-f37c-177b789a-150x90.jpg Украина, Общество https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/3965968-v-ukraine-zaregistrirovano-bolee-3000-bezhentsev.html
В Украине зарегистрировано более 3000 беженцев
Новости Украины: В Украине на данный момент зарегистрировано более трех тысяч беженцев.
В Украине сейчас зарегистрированы более 3 тысяч беженцев.
Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук, информирует пресс-служба МВД.
"Заместитель министра подчеркнула, что сейчас в Украине зарегистрированы более 3 тысяч беженцев. Преимущественно это люди, которые бежали от вооруженного конфликта в своей стране", - говорится в сообщении.
Ковальчук добавила, что очень важно создать безопасную среду для украинцев, для иностранных гостей и для лиц, которые при различных неблагоприятных обстоятельствах стали беженцами.
Telegraf.com.ua