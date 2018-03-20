Сегодня всемирный день отказа от мяса

В этот день магазины и рестораны отказываются от продажи мяса, а активисты пропагандируют вегетарианство, а также идеи сострадания животным и защиты окружающей среды. В некоторых странах праздник получил государственную поддержку: например, в Шри-Ланке представители властей настоятельно рекомендуют владельцам супермаркетов воздержаться от мясных продуктов.

Согласно статистике, человечество ежегодно убивает более 60 миллиардов животных (без учета рыб, членистоногих и моллюсков) с целью употребления их в пищу. В то же время около миллиарда людей на планете голодают и испытывают нехватку чистой питьевой воды. А для производства одного килограмма мяса сегодня необходимо более 10 килограммов зерна и свыше 15 литров воды. С учетом мирового объема производства мяса того количества зерновых, которое используется для этого, хватило бы, чтобы прокормить всех голодающих жителей планеты.

Кроме того, животноводство производит 18 процентов газов, вызывающих парниковый эффект; это больше, чем все виды транспорта вместе взятые. Кроме того, уничтожение лесов для создания новых пастбищ и истощение земель под кормовыми культурами не самым благоприятным образом сказываются на биосфере планеты.