Савченко хочет взять Рубана на поруки

Народный депутат Надежда Савченко просит суд принять решение о взятии на поруки руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Соответствующее ее ходатайство сегодня объявил в Апелляционном суде Киева, который рассматривает жалобу на арест В. Рубана, его адвокат Виталий Погосян.

"Ко мне обратилась народный депутат Савченко Надежда Дмитриевна с заявлением о взятии на поруки Владимира Рубана", - сказал адвокат. Суд приобщил к материалам дела заявленное ходатайство. Также суд приобщил к материалам деле предоставлены адвокатом 13 пропусков от СБУ, которые позволяли передвижения в ОРДЛО и грамоту-благодарность от СБУ.

9 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали в районе Майорского при попытке пересечения границы с большим арсеналом оружия с оккупированных территорий 8 марта. По данным СБУ, В. Рубан готовил теракты в центре Киева.