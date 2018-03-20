Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко в Катаре договаривается о поставках сжиженного газа Порошенко в Катаре договаривается о поставках сжиженного газа
Новости: Командующий Наев назвал главное отличие операции Объединенных сил от АТО Командующий Наев назвал главное отличие операции Объединенных сил от АТО
Новости: Бубка получил специальную премию в Монако Бубка получил специальную премию в Монако
Новости: Знаменитый украинский историк анонсировал выход книги о Чернобыле Знаменитый украинский историк анонсировал выход книги о Чернобыле
X

Рада проголосовала за сохранение леса в Украине

Леса Украины
14:29 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Рада приняла за основу законопроект о сохранении украинских лесов и предотвращении контрабанды лесоматериалов.

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, направленный на сохранение украинских лесов и предотвращение контрабанды необработанных лесоматериалов.

За принятие в первом чтении законопроекта №5495 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов" проголосовали 246 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сказано в пояснительной записке, законопроект предлагает установить ограничение внутреннего потребления необработанных лесоматериалов в размере 20 млн кубических метров в год, а также усилить административную и уголовную ответственность за незаконную вырубку леса и дальнейшую его контрабанду.

Кроме того, Кабинету министров предлагается разработать комплексную программу восстановления лесного фонда Украины и определить первоочередные объемы работ по восстановлению лесов и лесоразведению, охране лесов от пожаров, защите от вредителей и болезней, других лесохозяйственных мероприятий, а также порядок и способы их проведения.

Также законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 2011, по которой перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля необработанных лесоматериалов будет караться лишением свободы на срок от трех до семи лет. За то же действие, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом с использованием служебного положения, предлагается карать лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Статью 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Незаконная порубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка" предлагается изменить и предусмотреть, что вышеуказанные действия влекут за собой наложение штрафа на граждан в размере от десяти до пятнадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от пятнадцати до тридцати необлагаемых минимумов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Верховная Рада, Закон Украины, Кабмин, Леса, Лесоматериалы, Украинский лес.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Население Украины продолжает сокращаться Крашенки: история и современность главного символа Пасхи Регистрация на ВНО-2018 в Украине подходит к концу

Последние новости

Крупнейшая швейцарская авиакомпания решила вернуться в Украину Кремль отреагировал на отказ Трампа поздравить Путина Юнкер поздравил Путина с переизбранием
Сегодня читают
01 У Порошенко анонсировали важное видео по Савченко
02 Гороскоп на сегодня, 20 марта 2018: все знаки зодиака
03 Погба перед матчем с Россией покрасился в желто-синий цвет
04 Ученые заявили, что перед динозаврами на Земле господствовали предки млекопитающих
05 Финт Зидана и гол после промаха: как играют в четвертом дивизионе Англии (Видео)
Новости сегодня
15:14 Эвакуирован второй по загруженности вокзал в Лондоне
15:10 Во Львове возмущены действиями депутата польского Сейма
15:09 Ученые выяснили, что алкоголь полезен для мозга
15:02 В России приостановили полеты Ан-148
14:58 Пасха 2018: стоимость продуктовой корзины в Украине вырастет на треть
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рубану объявили новое подозрение Рубану объявили новое подозрение
Новости: Во Франции задержан Николя Саркози Во Франции задержан Николя Саркози
Новости: Аграрии перекрывают дороги в Украине Аграрии перекрывают дороги в Украине
Новости: Какая стоимость продуктов по состоянию на 20 марта 2018 года Какая стоимость продуктов по состоянию на 20 марта 2018 года
Добавить комментарий
0