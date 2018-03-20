Рада проголосовала за сохранение леса в Украине

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, направленный на сохранение украинских лесов и предотвращение контрабанды необработанных лесоматериалов.

За принятие в первом чтении законопроекта №5495 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов" проголосовали 246 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сказано в пояснительной записке, законопроект предлагает установить ограничение внутреннего потребления необработанных лесоматериалов в размере 20 млн кубических метров в год, а также усилить административную и уголовную ответственность за незаконную вырубку леса и дальнейшую его контрабанду.

Кроме того, Кабинету министров предлагается разработать комплексную программу восстановления лесного фонда Украины и определить первоочередные объемы работ по восстановлению лесов и лесоразведению, охране лесов от пожаров, защите от вредителей и болезней, других лесохозяйственных мероприятий, а также порядок и способы их проведения.

Также законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 2011, по которой перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля необработанных лесоматериалов будет караться лишением свободы на срок от трех до семи лет. За то же действие, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом с использованием служебного положения, предлагается карать лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Статью 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Незаконная порубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка" предлагается изменить и предусмотреть, что вышеуказанные действия влекут за собой наложение штрафа на граждан в размере от десяти до пятнадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от пятнадцати до тридцати необлагаемых минимумов.