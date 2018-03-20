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Аваков с послом Италии обсудили дело Маркива

Арсен Аваков
20:43 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Арсен Аваков и посол Италии обсудили дело арестованного нацгвардейца Маркива.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа на встрече во вторник рассмотрели возможности расширения сотрудничества между двумя странами, а также обсудили ситуацию вокруг арестованного в Италии военнослужащего Национальной гвардии Виталия Маркива, подозреваемого в убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли.

"Аваков и Давиде Ла Чечилиа обсудили факт завершения досудебного расследования в деле нацгвардейца Виталия Маркива. Министр напомнил, что итальянская сторона так и не откликнулась на предложение о создании совместной следственной группы с целью эффективного взаимодействия в сборе необходимых доказательных материалов, поиске и допросе свидетелей", - сообщил департамент коммуникации МВД по итогам встречи.

А.Аваков подчеркнул, что В.Маркив не имеет никакого отношения к трагической смерти итальянского фоторепортера А.Роккелли. Он также добавил, что управление СБУ в Донецкой области продолжает расследовать обстоятельства смерти А.Роккелли и Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года в Андреевке, неподалеку от Славянска (Донецкая обл.).

Глава МВД и посол обсудили такжевозможности расширения двустороннего сотрудничества и противодействие организованной преступности.

"Мы рассчитываем на продолжение конструктивного сотрудничества и активную поддержку Италии наших усилий в реформировании гражданского сектора безопасности нашего государства", - отметил А.Аваков, добавив, что с учетом современных вызовов и угроз Украина и Италия должны усилить двусторонний формат взаимодействия, включая обмен оперативной информацией.

Он выразил надежду, что Италия и в дальнейшем будет поддерживать и усиливать меры и санкции против Российской Федерации в ответ на ее агрессивные действия против Украины.

Посол, в свою очередь, заверил главу МВД, что Италия поддерживает Украину на пути реформ.

Как сообщалось, украинский военнослужащий В.Маркив был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста А.Роккелли вблизи г.Славянск Донецкой области в мае 2014 года. Украинец находится в итальянском г.Павиа.

В конце февраля 2018 года заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что Украина не имеет претензий к расследованию дела В.Маркива, но рассчитывает на объективность итальянской стороны в этом вопросе и согласие создать совместную следственную группу.

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Новости Украины, Арсен Аваков, Виталий Маркив, Давиде Ла Чечилиа, Италия, МВД, Нацгвардия, Украина.
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