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ОБСЕ настаивают на освобождении политзаключенных из РФ

ОБСЕ
21:02 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: OSCE

Новости Украины: В ОБСЕ настаивают на освобождении Сущенко, Семены и Асеева.

Журналисты не должны страдать из-за конфликтов между странами, поэтому корреспондент Укринформа Роман Сущенко должен быть освобожден из заключения в России.

Об этом заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир во время встречи в Национальном союзе журналистов Украины, сообщает корреспондент.

"Мы понимаем, что отношения между некоторыми странами достаточно сложны во время конфликта, как сейчас между Россией и Украиной. ОБСЕ создана, в том числе, чтобы поддерживать урегулирование конфликта, и мы всегда отмечали и отмечаем, что журналисты не являются частью конфликтов между странами", - сказал Дезир, добавив, что именно поэтому ОБСЕ настаивает на освобождении Романа Сущенко.

Он напомнил, что выдвинутые против Сущенко обвинения не связаны с его профессиональной деятельностью. При этом Дезир подчеркнул, что робота Сущенко была публичной, он не скрывал, чем занимается.

Кроме того, представитель ОБСЕ отметил, что в 1975 году страны-участницы Организации подписали Хельсинскую декларацию, которая обязывает поддерживать деятельность журналистов, в том числе международников.

Дезир отметил, что ОБСЕ также требует освобождение журналиста Николая Семены и блоггера Станислава Асеева, и в прошлом году во время визита в Москву он поднимал этот вопрос.

В свою очередь генеральный директор Укринформа Александр Харченко подчеркнул, что Сущенко, незаконно задержан в России, уже полтора года находится в тюрьме РФ по надуманным обвинениям.

"Мы чрезвычайно ценим те усилия, которых прикладывает Офис ОБСЕ для освобождения нашего коллеги. Эта поддержка является очень важной и для самого Романа, и для его семьи, а также для всего коллектива Укринформа", - заверил Харченко.

Он подарил Арлему Дезиру футболку с портретом Сущенко как напоминание, что борьба за освобождение журналиста продолжается.

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Новости Украины, Арлем Дезир, Журналисты, ОБСЕ, Политзаключенные, Роман Сущенко, Украина.
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