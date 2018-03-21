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Сегодня отмечают всемирный день поэзии

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День поэзии
11:26 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости Украины: В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день поэзии.

Первый Всемирный день поэзии прошел в Париже, где находится штаб-квартира ЮНЕСКО. "Поэзия, — говорится в решении ЮНЕСКО, — может стать ответом на самые острые и глубокие духовные вопросы современного человека — но для этого необходимо привлечь к ней как можно более широкое общественное внимание".

Поэзия всегда объединяла страны, народы, культуры и помогала людям лучше понять друг друга. Мысли и чувства, облеченные в поэтическую форму, проникают в сердца людей, напоминая, что мы все одна большая семья и что мы, такие разные, на самом деле очень похожи друг на друга. Отмечая Всемирный день поэзии ЮНЕСКО также обращает наше внимание на удивительную способность поэтического слова пробуждать в человеке его творческие способности.

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Считается, что самые древние стихи-гимны были созданы в 23 веке до нашей эры. Автор стихов — поэтесса-жрица Эн-хеду-ана (En-hedu-ana), про которую известно лишь то, что она была дочерью аккадского царя Саргона, завоевавшего Ур (территория Ирана). Эн-хеду-ана писала о лунном боге Нанне и его дочери, богине утренней звезды Инанне.

В настоящее же время в этот День по всему миру — в учреждениях культуры, образования, творческих коллективах и т.п. — проходят различные поэтические концерты, авторские чтения, конференции и семинары, посвященные поэтам и их творчеству, презентации новой поэтической литературы.

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Новости Украины, 21 марта, World Poetry Day, Всемирный день поэзии, День Поэзии, Поэзия, Стихотворения.
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