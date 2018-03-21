Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Киев разорвал с Москвой договор об экономическом сотрудничестве Киев разорвал с Москвой договор об экономическом сотрудничестве
Новости: Евростат назвал количество украинцев, просивших убежища в Польше Евростат назвал количество украинцев, просивших убежища в Польше
Новости: Две страны допустили бойкот ЧМ-2018 Две страны допустили бойкот ЧМ-2018
Новости: Следующую космическую миссию для запуска выбрали в ESA Следующую космическую миссию для запуска выбрали в ESA
X

Полицейские из Скандинавии проведут тренинги для Нацполиции

Полиция Швеции
12:14 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Основной акцент тренингов будет сделан не на контроле массовых мероприятий, а на помощи и взаимодействии между полицией и организаторами мероприятий.

Полицейские из Дании и Швеции проводят для работников специальных подразделений Национальной полиции Украины тренинги по обеспечению общественного порядка. Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

"Полицейские из Швеции и Дании начали для украинских полицейских тренинги по обеспечению общественного порядка. Первый трехнедельный этап подготовки начался для 70 украинских командиров различных уровней. Кроме того, в течение 2018 году к подобным учениям планируется привлечь еще более 350 полицейских", - говорится в сообщении.

Как пояснил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, все украинские спецподразделения раньше учили по "советским стандартам". "К сожалению, все наши специальные подразделения учили в соответствии с советскими стандартами. О взаимодействии между полицейскими и митингующими речи вообще не было. Одни митинговали, другие - следили, чтобы митингующие не нарушали порядок", - сказал С. Князев. В свою очередь руководитель курса особой тактики действий полиции Швеции Йохан Стергиус отметил, что полицейские должны прежде всего научиться контактировать с людьми. "В первую очередь, нужно научиться коммуникации с людьми. У нас тоже были мирные собрания с участием большого количества людей. И наши полицейские пришли к выводу, что нужно менять подход к обеспечению общественной безопасности", - добавил он.

Командир курса датской полиции Ральф Хукеда отметил, что тренинги дадут возможность украинским полицейским научиться "реагировать и действовать быстро". В частности, датские правоохранители часто используют тактику защиты полицейских с привлечением транспортных средств, использующих в качестве щита. Эта тактика снижает риск травмирования или ранения во время массовых мероприятий самих граждан. Глава Консультативного миссии Евросоюза в Украине Кястутис Ланчинскас подчеркнул, что основной акцент тренингов будет сделан не на контроле массовых мероприятий, а на помощи и взаимодействии между полицией и организаторами мероприятий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Дания, Нацполиция, Тренинги, Украина, Швеция.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

На Пасху назначены дополнительные поезда Для сдачи ВНО зарегистрировались 290 тыс человек Рада проголосовала за сохранение леса в Украине

Последние новости

В комитете Рады объяснили перенос рассмотрения представления по Савченко На Закарпатье запретили "балаклавы" Как выглядят победительницы конкурсов красоты в самых необычных номинациях (Фото)
Сегодня читают
01 Военные технологии: в США выпущен карабин Brownells XM177 E2 (Видео)
02 РФ примет на вооружение БМОП "Терминатор-2" на базе танка Т-72 (Видео)
03 Старое немецкое средство поможет очистить и укрепить сосуды
04 Порошенко посетит саммит НАТО вопреки позиции Венгрии
05 Ученые совершили революционное открытие для производства пива
Новости сегодня
13:22 Смех до упада: до нелепости смешные фото девушек, зависимых от селфи в туалете
13:15 Рауль возвращается в "Реал"
13:10 Собчак передала Путину список заключенных на помилование
13:06 Песков: Путин и Трамп пока не договорились о встрече
12:49 Величественная красота украинских Карпат, показывающая всю силу природы (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ВСУ и НАТО активизируют совместную деятельность ВСУ и НАТО активизируют деятельность
Новости: Гройсман анонсировал самое масштабное строительство дорог Гройсман анонсировал самое масштабное строительство дорог
Новости: В РФ отправлена нота в связи со здоровьем Сенцова В РФ отправлена нота в связи со здоровьем Сенцова
Новости: Свадебный торт принца Гарри и Меган Маркл официально утвержден Свадебный торт принца Гарри и Меган Маркл официально утвержден
Добавить комментарий
0