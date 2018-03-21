Полицейские из Скандинавии проведут тренинги для Нацполиции

Полицейские из Дании и Швеции проводят для работников специальных подразделений Национальной полиции Украины тренинги по обеспечению общественного порядка. Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

"Полицейские из Швеции и Дании начали для украинских полицейских тренинги по обеспечению общественного порядка. Первый трехнедельный этап подготовки начался для 70 украинских командиров различных уровней. Кроме того, в течение 2018 году к подобным учениям планируется привлечь еще более 350 полицейских", - говорится в сообщении.

Как пояснил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, все украинские спецподразделения раньше учили по "советским стандартам". "К сожалению, все наши специальные подразделения учили в соответствии с советскими стандартами. О взаимодействии между полицейскими и митингующими речи вообще не было. Одни митинговали, другие - следили, чтобы митингующие не нарушали порядок", - сказал С. Князев. В свою очередь руководитель курса особой тактики действий полиции Швеции Йохан Стергиус отметил, что полицейские должны прежде всего научиться контактировать с людьми. "В первую очередь, нужно научиться коммуникации с людьми. У нас тоже были мирные собрания с участием большого количества людей. И наши полицейские пришли к выводу, что нужно менять подход к обеспечению общественной безопасности", - добавил он.

Командир курса датской полиции Ральф Хукеда отметил, что тренинги дадут возможность украинским полицейским научиться "реагировать и действовать быстро". В частности, датские правоохранители часто используют тактику защиты полицейских с привлечением транспортных средств, использующих в качестве щита. Эта тактика снижает риск травмирования или ранения во время массовых мероприятий самих граждан. Глава Консультативного миссии Евросоюза в Украине Кястутис Ланчинскас подчеркнул, что основной акцент тренингов будет сделан не на контроле массовых мероприятий, а на помощи и взаимодействии между полицией и организаторами мероприятий.