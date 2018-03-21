В Украине уменьшилось число детей, подлежащих усыновлению

В Украине за 5 лет на 30% уменьшилось число детей, которых можно усыновить.

Как передает корреспондент, об этом заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, представляя в парламенте президентский проект закона о присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления (№0166).

Петухов сообщил, что за 5 лет в Украине на 30% уменьшилось число детей, подлежащих усыновлению: с 26 до 17 тысяч.

По его словам, это, в частности, является следствием введения различных форм опеки и попечительства над детьми в Украине.

”Кроме усыновления, которое является приоритетным, так же введены опека, направление в приемные семьи, направление в детские дома семейного типа. И в таких формах попечительства находятся 12 тысяч детей, и только 5 тысяч до сих пор находятся в детских домах государственной формы собственности” - сказал Петухов.

Из этих 5 тысяч около 3 тысяч могут быть потенциально усыновлены иностранцами, добавил он.

Заместитель министра отметил, что, согласно статистическим данным, иностранцы чаще всего усыновляют детей или старше 10 лет, которые имеют мало шансов быть усыновленными в Украине, или детей с очень тяжелыми заболеваниями, которых украинцы меньше принимают на усыновление.

По словам Петухова, в 2017 году иностранцы усыновили 75 тяжелобольных детей, украинцы - 22 ребенка.

При этом, добавил он, всего граждане Украины в прошлом году усыновили 1,5 тыс. детей, иностранцы - около 300.

Сейчас за рубежом на консульском учете состоят около 14 тысяч усыновленных украинских детей.