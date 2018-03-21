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Евростат назвал количество украинцев, просивших убежища в Польше

Польша
12:56 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Убежища в Польше за год попросили 300 украинцев и свыше 2 тысяч россиян.

По поводу предоставления убежища в Польше в прошлом году обратились 300 граждан Украины. От россиян таких обращений зарегистрировано более двух тысяч.

Об этом говорится в докладе социологической службы ЕС – Евростата – в отношении соискателей убежища на территории стран-членов в 2017 году.

Больше всего в 2017 году к власти Польши по поводу предоставления убежища обратилось российских граждан - 2120. Вторыми были украинцы - 300. Третье место заняли представители Таджикистана - 85.

Также украинцы обращались по поводу убежища в Чехию (295 человек), Эстонию (10) и Португалию (125).

В целом, по данным Евростата, в 2017 по поводу предоставления международной защиты в странах ЕС обратилось 650 тыс. граждан третьих стран. Это в два раза меньше, чем зарегистрировано в 2016 году.

Больше всего искателей убежища было из Сирии (102,4 тыс.), Ирака (47,5 тыс.) и Афганистана (43,6 тыс.).

Среди наиболее желаемых стран ЕС для проживания беженцы отдают предпочтение Германии, Италии, Франции, Греции, Великобритании и Швеции и Испании.

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Новости Украины, Европа, Евростат, ЕС, Польша, Убежище в Польше, Украина.
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