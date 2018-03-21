Долгожданное потепление: когда в Украину придет настоящая весна

Погода в апреле в городах Украины будет относительно прохладной, и настоящего тепла ждать не стоит. Температура воздуха будет плюсовой, но не больше 10-11 градусов.

Об этом изданию "Апостроф" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

Укргидрометцентр сообщает, что потепление в Украине ожидается с 25-26 марта. До конца месяца по всей Украине плюсовые температуры будут уже и в ночное время.

Впрочем, по словам Леонида Горбаня, это будут невысокие температуры: 3-5 градусов тепла. Начало апреля также будет относительно прохладным.

"Первые семь дней апреля также будут холодными, например, на 2 апреля просчитываются дождь со снегом, температура около 3-4 градусов. Так будет до самой Пасхи (8 апреля). Затем дневные температуры будут доходить до 10-11 градусов. Не больше. Погода ветреная, сырая, прохладная", – рассказал синоптик.

По его словам, после Пасхи не стоит ожидать быстрого нарастания температуры.