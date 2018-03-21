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При Нацполиции создали Управление уголовного анализа

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15:41 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Данное подразделение будет бороться с организованной преступностью.

В структуре Национальной полиции Украины создали Управление уголовного анализа для борьбы с организованной преступностью, сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

"Сегодня в структуре Национальной полиции создано Управление уголовного анализа. Чем более широким будет поле взаимодействия в контексте обмена информацией с международными организациями, тем больше результатов работы будем иметь и мы, и правоохранительные органы других стран", - рассказал заместитель председателя Нацполиции Константин Бушуев на встрече с руководителем отдела Управления ООН по наркотикам и преступности Тофиком Муршудлу. Кроме того, в Нацполиции уточнили, что в сфере противодействия наркопреступности и другим проявлениям организованной преступности будут сотрудничать с ООН.

Нацполиция будет сотрудничать со структурой ООН по борьбе с ОПГ
Нацполиция будет сотрудничать со структурой ООН по борьбе с ОПГЧитать полностью

ГПУ констатировала ухудшение криминогенной ситуации в стране. В частности, в ведомстве сообщили о том, что количество преступлений, совершенных ОПГ, за год выросло почти вдвое. А согласно рейтингу Всемирного экономического форума (ВЭФ), Украина вошла в список стран с чрезвычайно высоким влиянием организованной преступности на бизнес. Мы заняли 81 место из 137-ми и расположились рядом с Сербией (78 место), Бутаном, Бразилией и Гватемалой. По словам первого заместителя председателя Национальной полиции Украины - начальника криминальной полиции Вячеслава Аброськина, курирующего борьбу с ОПГ, формирование новосозданной структуры Нацполиции (Управление уголовного анализа для борьбы с организованной преступностью) должно завершиться до конца года.

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Новости Украины, Нацполиция, ОПГ, Преступность, Украина, Управление уголовного анализа.
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