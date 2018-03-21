Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина меняет условия въезда для граждан России Украина меняет условия въезда для граждан России
Новости: В Украине больше не будут выдавать паспорта в форме книжки В Украине больше не будут выдавать паспорта в форме книжки
Новости: Две страны допустили бойкот ЧМ-2018 Две страны допустили бойкот ЧМ-2018
Новости: Исследователи из Нидерландов создали новую формулу жизни Исследователи из Нидерландов создали новую формулу жизни
X

В Украине больше не будут выдавать паспорта в форме книжки

Украинский паспорт
15:22 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В среду, 21 марта Кабмин запретил выдачу внутренних паспортов гражданина Украины в виде книжки.

Кабинет министров Украины отменил возможность оформления паспорта гражданина Украины в форме книжечки.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, из постановления "Об утверждении образца бланка, технического описания и порядка оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, признании недействительным и уничтожении паспорта гражданина Украины" исключена норма, которая разрешала до завершения работы по обеспечению в полном объеме территориальных подразделений Государственной миграционной службы материально-техническими ресурсами, необходимыми для оформления и выдачи паспорта гражданина Украины в виде карты, оформлять паспорт в форме книжечки.

Так, из постановления исключен пункт, который позволял оформлять паспорт старого образца до тех пор, пока все подразделения Государственной миграционной службы не будут оснащены материально-техническими ресурсами для оформления ID-карточек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, ID-карточка, Кабмин, Паспорт, Украинский паспорт.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Евростат назвал количество украинцев, просивших убежища в Польше В Украине уменьшилось число детей, подлежащих усыновлению Полицейские из Скандинавии проведут тренинги для Нацполиции

Последние новости

Слава Каминская с юмором отреагировала на критику поклонников об изменении имиджа (Видео) При Нацполиции создали Управление уголовного анализа В МИД РФ предположили две причины отравления Скрипалей
Сегодня читают
01 Военные технологии: в США выпущен карабин Brownells XM177 E2 (Видео)
02 РФ примет на вооружение БМОП "Терминатор-2" на базе танка Т-72 (Видео)
03 Старое немецкое средство поможет очистить и укрепить сосуды
04 Порошенко посетит саммит НАТО вопреки позиции Венгрии
05 Две страны допустили бойкот ЧМ-2018
Новости сегодня
16:20 Эти привычки негативно влияют на здоровье почек
16:19 В Дамаске в следствии атаки смертника погибло 38 человек
16:18 Минздрав: Реформа не предусматривает плату за роды
16:16 Добрые поступки обычных людей, которые изменили чью-то жизнь (Фото)
16:02 В Киеве активисты требовали отставки главы Николаевской ОГА
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Папа Римский наказал украинских монахов Папа Римский наказал украинских монахов
Новости: Внешний долг Украины вырос до $116 млрд Валовой внешний долг Украины вырос
Новости: Кабмин определил количество призывников Кабмин определил количество призывников
Новости: Свадебный торт принца Гарри и Меган Маркл официально утвержден Свадебный торт принца Гарри и Меган Маркл официально утвержден
Добавить комментарий
0