В Украине больше не будут выдавать паспорта в форме книжки

Кабинет министров Украины отменил возможность оформления паспорта гражданина Украины в форме книжечки.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, из постановления "Об утверждении образца бланка, технического описания и порядка оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, признании недействительным и уничтожении паспорта гражданина Украины" исключена норма, которая разрешала до завершения работы по обеспечению в полном объеме территориальных подразделений Государственной миграционной службы материально-техническими ресурсами, необходимыми для оформления и выдачи паспорта гражданина Украины в виде карты, оформлять паспорт в форме книжечки.

Так, из постановления исключен пункт, который позволял оформлять паспорт старого образца до тех пор, пока все подразделения Государственной миграционной службы не будут оснащены материально-техническими ресурсами для оформления ID-карточек.