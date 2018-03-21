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Деятелям культуры и журналистам увеличили госпремии

Кабмин
16:56 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Премии имени В. Чорновола, Леси Украинки и М. Рыльского увеличили до 20 тыс. грн., премию И. Франко до 10 тыс. грн.

Кабинет министров Украины увеличил размеры государственных премий для журналистов и деятелей культуры. Об этом сообщает Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины.

В частности, премия имени Вячеслава Чорновила за лучшую публицистическую работу в области журналистики увеличена с 5 тыс. до 20 тыс. грн; премия имени Ивана Франко в области информационной деятельности - с 2 тыс. до 10 тыс. грн. Также до 20 тыс. грн увеличен размер премии Кабинета министров имени Леси Украинки за литературно-художественные произведения для детей и юношества и размер премии Кабмина имени Максима Рыльского, которой отмечаются писатели и поэты за перевод на украинский язык произведений выдающихся зарубежных авторов или перевод произведений украинских классиков и современных авторов на языки народов мира.

Выплата премий, как и раньше, будет обеспечиваться за счет ассигнований, предусмотренных Госкомтелерадио по бюджетной программе "Государственные стипендии выдающимся деятелям информационной отрасли, детям журналистов, погибших (умерших) или которым установлена инвалидность в связи с выполнением профессиональных обязанностей, и премии в информационной сфере".

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Новости Украины, Госпремии, Деятели Культуры, Журналисты, Кабмин, Писатели.
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