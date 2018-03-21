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Климкин анонсировал Год французского языка

Павел Климкин
17:44 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Павел Климкин объявил с 1 сентября Год французского языка в Украине.

В начале осени в Украине стартует Год французского языка, сообщил иностранный дел страны Павел Климкин.

"С 1 сентября начнем Год французского языка в Украине... Если серьезно, то больше Франции и франц.языка у нас - это супер :)", - написал П.Климкин в своем аккаунте в соцсети Фейсбук в среду.

В феврале три бывших президента Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко – обратились к нынешнему главе государства Петру Порошенко с просьбой объявить 2018-й Годом утверждения государственного языка.

9 марта президент Петр Порошенко заявил о планах подписать указ о десятилетней программе укрепления государственного статуса украинского языка. По мнению главы государства, "года слишком мало, чтобы наверстать всё то, что в результате колониальной политики потерял украинский язык".

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко своим указом объявил 2016 год в Украине Годом английского языка.

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Новости Украины, Год французского языка, Франция, Французкий язык.
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