Климкин анонсировал Год французского языка

В начале осени в Украине стартует Год французского языка, сообщил иностранный дел страны Павел Климкин.

З 1 вересня почнемо Рік французької мови в Україні.Після паузи виступав французькою перед послами країн Міжнародної організації франкофонії-ще не всі навики втратив-потренуюсь післязавтра з французьким колегою:) Якщо ж серйозно, то більше Франції та франц.мови у нас – це супер :) pic.twitter.com/m0WRp2mi6k — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 21 марта 2018 г.

"С 1 сентября начнем Год французского языка в Украине... Если серьезно, то больше Франции и франц.языка у нас - это супер :)", - написал П.Климкин в своем аккаунте в соцсети Фейсбук в среду.

В феврале три бывших президента Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко – обратились к нынешнему главе государства Петру Порошенко с просьбой объявить 2018-й Годом утверждения государственного языка.

9 марта президент Петр Порошенко заявил о планах подписать указ о десятилетней программе укрепления государственного статуса украинского языка. По мнению главы государства, "года слишком мало, чтобы наверстать всё то, что в результате колониальной политики потерял украинский язык".

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко своим указом объявил 2016 год в Украине Годом английского языка.